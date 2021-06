‘Herstel export geremd door grondstoftekorten en prijsstijgingen’

Grondstoftekorten en prijsstijgingen zitten een sneller herstel van de export in de weg. Dat meldt ondernemersvereniging voor logistiek en handel evofenedex in haar maandelijkse rapport over de impact van corona. De rapportage is samen met kredietverzekeraar Atradius opgesteld.

Leden van evofenedex denken dat het herstel sneller kan dan nu het geval is. Dat komt onder meer door leveringsproblemen die de kop opsteken. “Er is een gebrek aan bepaalde grondstoffen, die bovendien fors in prijs zijn gestegen. Net als de kosten van het internationale containervervoer”, aldus Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex.

Levertijden sterk toegenomen

Ook levertijden zijn sterk toegenomen. En er is nog altijd sprake van een tekort aan halfgeleiders en computerchips. “Soms moeten fabrieken zelfs een dag dicht omdat ze niet verder kunnen. Zo is het moeilijker voor bedrijven om te kunnen profiteren van de aantrekkende vraag”, zegt Koopman.

Volgens evofenedex is het voor bedrijven van belang dat ze verder vooruit plannen. Ook zouden ze een plan B moeten hebben voor als een leverancier niet of later pas kan leveren. Volgens de organisatie zullen de problemen ook nog wel even aanhouden.