Hoekstra verwacht extra gunstige economische cijfers deze maand

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) denkt dat de Nederlandse economische cijfers van juni “aanmerkelijk beter” zullen zijn dan verwacht. Hij bespeurt ook “breed optimisme” bij zijn Europese collega’s over het herstel van de pandemie en verwacht niet alleen voor Nederland een hele goede zomer zoals hij dinsdag in Den Haag zei, maar voor veel Europese landen. “Buitengewoon goed nieuws”, zei hij in Luxemburg na afloop van een vergadering van de Eurogroep.

Het economisch herstel in Europa lijkt zich op veel plekken sneller en eerder te voltrekken dan verwacht. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zal “de hele EU begin 2022 alweer op het niveau van voor de coronacrisis” zitten. “Wie had kunnen denken dat na maar een paar maanden na een van de ergste crises in Europa we alweer zulke goede groeipercentages zouden zien”, aldus Le Maire in Luxemburg. De EU-ministers van de negentien eurolanden (Eurogroep) waren voor het eerst sinds een jaar fysiek bijeen voor een reguliere vergadering in een “hele gunstige context”, zei de Fransman.

Sterke rebound

Ook Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economische Zaken en Financiën) is optimistisch. “We zien een hele sterke rebound van onze economieën”, zei hij in Luxemburg. “We zijn pas bij het begin, maar de vooruitzichten zijn heel positief.” Uit verschillende lidstaten komen steeds meer positieve geluiden. In Duitsland wordt erop gerekend dat het pre-crisisniveau al in juli of augustus wordt bereikt.

In haar laatste prognose van vorige maand houdt de Europese Commissie het nog op “eind 2022” dat de EU weer helemaal op de rails staat. Maar ze stelde wel al de groeiverwachtingen naar boven bij tot een gemiddelde in de EU van 4,2 procent. Eerder op de donderdag werd bekend dat Italië dit jaar wel 5 procent kan groeien en ook in Spanje gaat het harder dan verwacht.

Veel optimisme

Maandag kwam De Nederlandsche Bank (DNB) met meer optimistische ramingen over de krimp en het herstel in Nederland. Terwijl Brussel vorige maand de verwachte groei dit jaar van de Nederlandse economie optrok naar 2,3 procent, van 1,8 in februari, rekent DNB nu op 3 procent. Nederland scoort onder het EU-gemiddelde omdat de economie niet zo hard is ingestort als in andere lidstaten, zoals de zuidelijke vakantielanden.

Volgens Le Maire komt nu het moment om de nationale steunmaatregelen te gaan beperken tot alleen de sectoren die het nodig hebben, zoals het toerisme en de horeca.