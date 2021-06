Jim van Hees benoemd als interim CFO van Athora Netherlands

Jim van Hees is per 1 juli 2021 de nieuwe CFO en lid van de Raad van Bestuur van Athora Netherlands en zijn verzekeringsdochters. De Nederlandsche Bank en de Ondernemingsraad van Athora Netherlands hebben goedkeuring verleend voor de benoeming.

Maarten Dijkshoorn, voorzitter Raad van Commissarissen van Athora Netherlands: “Ik ben blij om Van Heen te mogen verwelkomen in de Raad van Bestuur van Athora Netherlands. Hij beschikt over diepgaande kennis en brede ervaring met de financiële dienstverlening, specifiek op het gebied van IFRS 17 en finance transformatie. Ik heb het volste vertrouwen in Van Hees’ kennis en kunde om het financiële team op interim-basis te leiden terwijl we de zoektocht naar een permanente invulling van de CFO-rol voltooien.”

Biografie Jim van Hees

Van Hees (1974) is momenteel werkzaam voor PwC waar hij verschillende senior finance posities vervulde, meest recent als senior director, gericht op het bedienen van verzekeraars, pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders binnen het CFRO-domein. Daarvoor werkte Van Hees als manager bij KPMG. Hij begon zijn carrière als Treasury Management adviseur bij MeesPierson. Van Hees behaalde een Master of Science in Management aan de Nyenrode University.

