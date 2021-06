Komst label Swift en Eilish naar Amsterdamse beurs dichterbij

De notering van ’s werelds grootste platenlabel aan de Amsterdamse aandelenbeurs is een stap dichterbij gekomen. Aandeelhouders van het Franse mediaconcern Vivendi hebben in overgrote meerderheid ingestemd met een afsplitsing en beursgang voor Universal Music Group (UMG). Het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga is naar schatting tientallen miljarden euro’s waard.

In het plan dat door net geen honderd procent van de aandeelhouders is goedgekeurd, wil Vivendi zestig procent van alle aandelen in UMG verdelen onder zijn eigen aandeelhouders. Dat belang zou bijna twintig miljard euro waard zijn. Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen aan de Amsterdamse beurs. De Nederlandse financieel toezichthouders moeten ook nog toestemming geven voor de beursgang, die voor september staat gepland.

Kritiek

Vivendi stond al langere tijd onder druk om zijn aandeelhouders te laten profiteren van de waarde van UMG, dat bijvoorbeeld ook rechten op Beatles-nummers bezit. Maar de plannen die het bedrijf achter Canal+ presenteerde stuitten ook weer op kritiek van de activistische belegger Bluebell. Die vreesde dat een groot inkoopprogramma van aandelen, die ook deel uitmaakten van de plannen rond UMG, de miljardair Vincent Bolloré te veel macht zou geven binnen Vivendi.

