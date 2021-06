Lars Kramer benoemd als CFO van ABN AMRO

Lars Kramer is door de Raad van Commissarissen benoemd als lid van de Executive Board en Chief Financial Officer (CFO) van ABN AMRO Bank N.V. De voordracht is goedgekeurd door de Europese Centrale Bank.

Kramer is per 1 juni 2021 benoemd voor een termijn van vier jaar, eindigend bij de sluiting van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2025.

De bank had in februari al bekendgemaakt dat Kramer de beoogde opvolger was van Clifford Abrahams. Kramer was sinds een aantal jaar financieel bestuurder van de Hellenic Bank en oud-ING-man.

