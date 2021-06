Loket vaste lastenregeling voor tweede kwartaal geopend

Bedrijven kunnen vanaf vrijdagochtend 08.00 uur terecht bij het loket waar ze een tegemoetkoming van de vaste lasten kunnen krijgen. Het gaat om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de maanden april, mei en juni. Bedrijven die in die tijd zeker dertig procent van hun omzet verloren zagen gaan, kunnen hun vaste lasten voor honderd procent vergoed krijgen. Ondernemers die gebruik willen maken van de subsidie, kunnen aankloppen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL is een van de belangrijkste steunmaatregelen die het kabinet in het leven heeft geroepen om bedrijven overeind te houden in de coronacrisis. Door de strenge coronaregels die de afgelopen tijd golden, moesten veel ondernemers hun deuren sluiten of konden ze minder omzet draaien.

–> Lees ook: Meeste bedrijven hoefden niet te lenen vanwege coronacrisis

Richten op heropening en herstel

“Met de Tegemoetkoming Vaste Lasten blijven we ondernemers ondersteunen zodat zij zich zo goed mogelijk op heropening en herstel kunnen richten”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Ondernemers die vlak voor of aan het begin van de coronacrisis zijn begonnen met hun bedrijfje, kunnen ook steun aanvragen voor deze maanden. Ze komen in aanmerking als hun omzet in het tweede kwartaal van dit jaar zeker dertig procent lager is dan in het derde kwartaal van 2020 (toen er relatief weinig coronamaatregelen golden).

Volg Executive Finance op LinkedIn!