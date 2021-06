Marilijn Boumeester: “Een fris perspectief op een veranderend beroep”

Vorig jaar verscheen haar boek Wennen aan wenden, inmiddels is ze bezig met een volgend boek over waardegedreven ondernemen. Op 7 oktober is zij onze nieuwe dagvoorzitter op de Nationale Controllersdag. Redenen genoeg dus voor een interview met strateeg/coach Marilijn Boumeester. “De controller gaat de komende jaren de meest interessante tijd ooit in!”

Dit zijn tijden die om voortdurende verandering en aanpassing vragen. En dus om wendbaarheid. “Wendbaarheid is vragen stellen bij kant-en-klare zaken”, zegt strateeg/coach Marilijn Boumeester op haar website. De brug naar de controller is dan snel gelegd, want is dat niet precies wat een controller doet? Vragen stellen: Zijn dit de juiste processen? Meten we de juiste dingen? Draaien we aan de juiste knoppen? Op die manier blijf je de ceo uitdagen.

Hoe kun je als controller je rol pakken als het gaat over wendbaarheid?

“Duiding en achtergrond zijn daar heel belangrijk bij”, zegt Boumeester. “Ik denk dat een controller weet naar welke processen hij of zij moet kijken, welke processen strategisch van belang zijn voor het bedrijf. Hij/zij besteedt daar misschien meer aandacht aan dan voorheen. De ‘beheersing’ van processen wordt steeds vloeibaarder, een modern dilemma is dan ook ‘in bedrijf zijn of in control willen zijn’. Wie is nu die controller in ‘flux’? Hoe blijf je dat?”

En als het gaat over duurzaamheid?

“Duurzaamheid en waardegedrevenheid wordt steeds belangrijker. Het gaat steeds meer over zowel de korte- als de langetermijndoelen en ook winst. Dat is een tweesporenbeleid. Hoe kun je op korte- en lange termijn prima verdienen en ook bijdragen? Investeerders worden anders, kijken gerichter naar de ‘hitte’ van hun portfolio en meer naar de lange termijn. Ook het toezicht verandert. Een controller kan heel goed zien waar de geldstromen heengaan. En waar die geldstromen aan bijdragen. Ook als dat verkeerd is.”

We moeten dus af van het kortetermijndenken?

“Ja en nee. Het is beiden. We moeten een parallelle bril gaan dragen. De controller? Die draagt een bril die verder kijkt dan geld verdienen op de korte termijn. En het is een bril die ook wel eens groene glazen heeft of een verrekijker blijkt. Daarnaast verandert de data tooling. En de moderne controller ontkomt er niet aan te moeten werken aan data-storytelling. Mensen meekrijgen in het verhaal op basis van de harde financiële feiten met de huidige economische conjunctuur als grondslag. Hij moet weten hoe hij het verhaal voor de korte én de lange termijn omkleedt met cijfers. En kunnen uitleggen dat de implicaties achter ‘slow money’ beginnen te veranderen.’ Kijk bijvoorbeeld eens naar pensioenfondsen die nu kritischer worden aangaande investeringen. Trek als controller maar aan die bel als het aankomt op de waarden van je eigen bedrijf, maar blijf vooral kritisch en gebruik de juiste argumenten want iedereen heeft tegenwoordig overal een mening over. Het moet grond krijgen.”

Het kapitalistisch systeem staat ontzettend onder druk en er veel dingen veranderen. De controller wordt meer een facilitator

Managementinformatie heeft dus meer en andere duiding en achtergrond nodig?

“Ik denk dat de controller lang een beroep heeft gehad waarin er met name aan de knoppen werd gedraaid om het zo efficiënt mogelijk te doen. Dat verandert, want we gaan kijken naar efficiency op zowel korte als lange termijn. Er is fast en slow money. Het geld dat je dagelijks uitgeeft en het geld dat in de pensioenen zit. Er is een nieuwe vertrouwensbalans nodig, vertrouwen dat dat langzame geld met name anders gaat renderen. Kijk naar verduurzaming, dat is een heel langdurend proces. En het kan heel ingewikkeld worden om investeerders warm te krijgen voor projecten die zich op de lange termijn nog moeten bewijzen. Het is niet zonder risico. Een zwabberend beleid van de overheid helpt daar niet bij. Die maakt nog geen keuzes: wordt het waterstof, zon, wind- of water of allemaal? Wordt het iets anders? Er zijn geen dingen waar je vanuit een portfolio hard op kunt inzetten. Er zijn wel een aantal grote ontwikkelingen waar je in kunt investeren, maar dat is altijd nog risicovol.”

Is de controller die er nu zit de juiste persoon om die rol te pakken en om wendbaar te zijn?

“Je vraagt eigenlijk of je een oude hond wel nieuwe trucjes kunt leren. Ja, dat kan. Als de speelsheid en de bereidheid tot leren niet verdwenen is wel. Dat is dus heel persoonsafhankelijk. Over het algemeen denk ik dat de controller die er nu zit wel degelijk de juiste persoon is, alleen de titel klopt niet meer. De functie gaat van score keeper veel meer naar purpose keeper. De controller wordt een onderdeel van het bedrijfseconomisch geweten.”

De rol van de controller zal dus blijven(d) veranderen?

“Ja. Een ding is zeker, de controller gaat de komende jaren de meest interessante tijd ooit in! Omdat het kapitalistisch systeem ontzettend onder druk staat en er veel dingen veranderen. De controller wordt meer een facilitator. Een financial facilitator. Een board fluisteraar. Want hij weet als geen ander hoe de geldstromen lopen. En vaak weet hij ook heel goed wie er verantwoordelijk voor is. De controller kan ook zien wie er hard werkt.”

Je bent dit jaar voor het eerst dagvoorzitter op de Nationale Controllersdag. Waarom zouden controllers de Nationale Controllersdag moeten bezoeken volgens jou?

“Wat ik leuk vind het is dat de Nationale Controllersdag heel multidisciplinair ingestoken is en dat het daarmee een heel modern en fris programma is. Vroeger als je naar een dergelijk programma ging was het ‘praten in je eigen straat’. Hier krijg je frisse inzichten van mensen die er net op een andere manier naar kijken. Omdat ze of in een andere branche werken, of een andere achtergrond hebben. Of zijn begonnen aan een nieuw bedrijf, in een nieuwe tijd, met een nieuwe insteek.”

“Je krijgt een fris perspectief op je beroep en op wat de invloeden zijn op je beroep. Je krijgt niet alleen inspiratie, maar je krijgt ook handvatten mee naar huis. Je hoort op welke trends en tendensen je moet letten. En tijdens de breakouts kun je heel concreet downdrillen van breed strategisch naar heel praktisch. Je kunt daar zitten als strateeg, maar je kunt er ook zitten als iemand die er de volgende dag praktisch mee aan de slag gaat. En die combinatie is heel sterk.”

