“Met PSD2 blijft de cashflow altijd up-to-date”

De toepassing van PSD2 in de financiële wereld staat nog in de kinderschoenen, maar daar komt verandering in, verwacht Bas van Marissing, product manager van Yolt Technologies Service. “Alle boekhoudprogramma’s zijn bezig met de implementatie en hetzelfde gebeurt bij kredietverstrekkers.”

De Payment Services Directive is een Europese richtlijn voor het reguleren van betaaldiensten en payment service providers binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. De richtlijn is bedoeld om concurrentie binnen dat gebied te verhogen en deelname te faciliteren in de financiële sector, ook voor non-bancaire instellingen. Sinds september 2019 is PSD2 van kracht.

Verschillende toepassingen

Van Marissing komt PSD2 tegen in steeds meer toepassingen. “Organisaties gebruiken het om hun bankgegevens te ontsluiten voor hun boekhouding. Data worden automatisch ingelezen op de achtergrond en het levert daarmee een flinke tijdsbesparing op. Ook zie je het terug in financiële planningtools. Apps waarmee je bijvoorbeeld advies krijgt om beter te leren sparen en hoe je geld kunt besparen.”

Betaalgedrag klanten

Kredietverleners hebben er ook baat bij om zo beter inzicht te krijgen in het betaalgedrag van hun klanten. “Hypotheekverstrekkers keken voorheen alleen naar het salarisstrookje van huizenkopers en niet zozeer naar wat de uitgaven zijn. Als je inzichtelijk hebt wat iemand écht uitgeeft, kan hij of zij mogelijk meer besteden dan op basis van de normen die het Nibud hanteert. Er wordt met PSD2 op een heel andere manier gekeken naar hypotheekverstrekking en dat biedt kansen voor hen die moeilijk aan een huis komen.”

Kan ik een auto leasen?

Ook in de zakelijke kredietverlening biedt PSD2 uitkomst, zegt Van Marissing. “Stel, je bent een leasemaatschappij en een schilder, die net begonnen is, wil een busje afnemen. Diegene heeft nog geen uitgebreide historie en geen balans gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Maar hij kan in een half jaar al wel heel winstgevend zijn geweest. Door naar dat halve jaar te kijken kun je hem mogelijk toch helpen en zien dat hij een rendabele business draait.”

Payment Initiation Services

PSD2 speelt niet alleen een rol in kredietverstrekking, maar zorgt middels Payment Initiation Services (PIS) ook voor veilige, betaalbare en directe onlinebetalingen en -overboekingen. Van Marissing: “Het werkt hetzelfde als iDEAL en is extra interessant voor bedrijven die internationaal opereren binnen Europa. Je hoeft klanten niet langer een factuur te sturen, die ze handmatig moeten betalen.”

“Met PIS stuur je de klant een link om te betalen. Hij of zij opent hiermee de betaalpagina van de eigen bank, waarbij hij of zij gebruikmaakt van de veilige ID-authenticatie. Alle betalingsgegevens zijn vooraf ingevuld: bedrag, beschrijving en begunstigde. Dat zorgt voor snelle en gemakkelijke goedkeuring. Na goedkeuring ontvang je direct een betalingsbevestiging. PIS kun je gebruiken voor eenmalige betalingen, maar ook voor terugkerende betalingen. De klant geeft hiervoor één keer consent.”

Betaling via PIS is als een bankbetaling en daarmee onherroepelijk

Up-to-date

Hiermee is PIS een grote concurrent voor creditcardbetalingen en incasso. “Een incasso kun je vaak weer terugdraaien. Betaling via PIS is als een bankbetaling en daarmee onherroepelijk. In Nederland vertrouwen we op iDEAL en zij garanderen feitelijk de betaling, ook al komt die pas later. Met PIS wordt de betaling direct uitgevoerd en komt het geld direct binnen op de rekening van de begunstigde. De cashflow blijft hiermee altijd up-to-date.”

Makkelijk proces

Er is niet veel technische kennis nodig om PIS te gebruiken, benadrukt Van Marissing. “Als je als CFO iDEAL snapt, kun je ook hiermee omgaan. Het proces is heel makkelijk. Het kost weinig moeite om de data op te halen, omdat er weinig handmatige handelingen zijn. Dat zorgt direct voor lagere kosten. Bankafschriften die in allerlei formaten binnenkomen hoef je bijvoorbeeld ook niet meer handmatig te bekijken omdat het systeem alle formaten kan lezen. Ook zijn de data veel betrouwbaarder omdat ze rechtstreeks van de bron, de bank, komen.”

Data filteren

Het beschermen van de data is een noodzakelijk onderdeel van het succes van PSD2. “Het is voor een verzekeringsmaatschappij die autoverzekeringen verkoopt niet relevant om te zien dat je de verzekering van je huis bij de concurrent hebt. Maar de marketingafdeling van de verzekeraar is hierin wel geïnteresseerd. Dit draagt niet bij aan het vertrouwen in het principe. PSD2 zal breder worden geaccepteerd als op basis van filters alleen die data worden gedeeld die relevant zijn voor de toepassing waarvoor ze worden gevraagd.”

