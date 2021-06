Officier van justitie pleitte eerder tegen vervolging Hamers

Een van de officieren van justitie die nu aan een strafrechtelijk onderzoek werkt tegen voormalig ING-topman Ralph Hamers, pleitte eerder tegen zijn vervolging. Het gaat om Miranda de Meijer, die destijds als advocaat-generaal werkte. Dat meldt NRC Handelsblad na bevestiging van het Openbaar Ministerie op vragen van de krant.

Het OM oordeelde destijds dat er voor persoonlijke vervolging van Hamers en andere leidinggevenden te weinig bewijs was. Dat standpunt verdedigde De Meijer. Nu Hamers alsnog strafrechtelijk wordt onderzocht, is zij door het OM met de zaak belast, samen met enkele andere officieren. Het OM zegt tegen NRC dat De Meijer aangetrokken is vanwege haar kennis van de zaak en “het waarborgen van continuïteit”.

Rol in witwasschandaal

De huidige UBS-topman moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn rol in het witwasschandaal bij ING. De bank deed te weinig tegen witwassen, fraude en om financiering van terrorisme te voorkomen. Daarvoor schikte de bank in 2018 voor 775 miljoen euro met justitie.