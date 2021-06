Overheden dwingen CFO eerlijk aandeel aan belasting te betalen

Het net sluit zich wereldwijd rondom belastingontwijkende CFO’s. De landen van de G7 sloten onlangs op hoofdlijnen een akkoord over een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven.

Dat voorstel kwam notabene uit de Verenigde Staten, het bolwerk van kapitalisme. Daar is met Joe Biden een andere wind gaan waaien en die wind is duurzamer en eerlijker. De G7 stemde in met het principe van een wereldwijde minimum vennootschapsbelasting voor grote bedrijven van ten minste vijftien procent. Het akkoord is historisch omdat het er voor een deel voor zorgt dat de juiste bedrijven de juiste belasting op de juiste plaats betalen. Of dat helemaal hun fair share is in dat betreffende land valt nog te bezien.

In het regeerakkoord

Het akkoord valt in elk geval in een trend die al jaren gaande is. Hopelijk zegt de term BEPS u iets. Dat is het project van de OESO en de afkorting staat voor domestic base erosion and profit shifting. Toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ondertekende juni 2017 in Parijs dat multilaterale verdrag tegen internationale belastingontwijking. De Europese Unie nam veel voorstellen voor nationale wetgeving over in de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive. Op nationaal niveau noemen politieke partijen, van links tot rechts, niet alleen het hard aanpakken van belastingontwijking door multinationals in hun politieke programma’s, maar ook de digitaks. Grote kans dat die twee onverbloemd in het regeerakkoord komen.

Digitale platforms

Europese digitale platforms worden vanaf 1 januari 2023 sowieso al verplicht de inkomsten die bedrijven of individuen van binnen en buiten de EU halen met de verkoop van producten en diensten op hun digitale marktplaatsen aan de belastingdienst door te geven. De nationale belastingdiensten worden verplicht die informatie automatisch te delen met de andere lidstaten. De nieuwe regel moet ervoor zorgen dat verkopers op onlinemarktplaatsen hun eerlijke aandeel in belastingen meebetalen.

Ronald Bruins: Feit is dat de CFO die driftig met zijn belastingadviseurs in de weer was om constructies te bedenken, onder een vergrootglas ligt.

Momentum

Al deze ontwikkelingen leiden tot momentum, waarbij het de vraag is hoe ver belastingparadijs Nederland wil gaan. Natuurlijk, het bewustzijn onder politici dat het fungeren als doorstroomland toch eigenlijk niet kan en dat dat ten koste gaat van ontwikkelingslanden is er eindelijk. Maar als het de portemonnee treft, hoe stemmen de politieke partijen dan?

Feit is wel dat de CFO die driftig met zijn belastingadviseurs in de weer was om constructies te bedenken, onder een vergrootglas ligt. Is het niet als gevolg van wet- en regelgeving, dan wel door de publieke opinie. Ik hoef alleen maar de discussie rondom het teruggeven van de NOW door Booking.com te noemen. Of de klimaatrel rondom Shell. Bedrijven liggen onder een vergrootglas en de CFO dus daarom ook. Dat dat effect zich bij belastingontduikende of belastingontwijkende CFO’s ook gaat voordoen, daarvan ben ik overtuigd. Het is niet meer de vraag of een structuur wettelijk mag en kan, maar of u het als CFO moet willen. Kortom, laat het hart het winnen van het hoofd om een integere keuze te maken.

Ronald Bruins, hoofdredacteur Executive Finance (ronaldbruins@vakmedianet.nl)

