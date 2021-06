How to: realtime monitoring van e-facturatietransacties

E-facturatie is in veel landen verplicht. Van Italië en Frankrijk tot Duitsland en Polen, de lijst van landen die kozen voor elektronische uitwisseling van documenten is lang. De meeste bedrijven beschouwen e-facturatie als een kans om te groeien. Waarom is dat?

Vincenzo Cirillo, Business Solutions Manager bij Comarch, deelt zijn inzichten over de internationale stand van zaken en de voordelen van e-facturatie: “Lagere operationele kosten, minder handmatige procedures, grotere nauwkeurigheid van data, plaatsbesparing, gebruiksgemak en geavanceerde beveiliging: er worden steeds meer e-facturatiefeatures ontwikkeld en toegevoegd aan moderne platformen voor gegevensuitwisseling. Realtime monitoring van transacties is daar een goed voorbeeld van.”

Vincenzo Cirillo is verantwoordelijk voor de internationale oplossingen voor documentenbeheer en gegevensuitwisseling bij Comarch. Hij bouwt daarbij voort op zijn internationale ervaring in de supply chain en de auto-industrie. Hij heeft een passie voor het stimuleren van digitale bedrijfsvoering.

Wat is realtime monitoring?

Laten we beginnen bij het begin – e-facturatie is meer dan het verzenden en ontvangen van digitaal ondertekende documenten. Met e-facturatie kan de volledig levenscyclus van een factuur beheerd worden, van de uitgifte van een factuur tot het overdragen en bewaren van grote hoeveelheden gevoelige gegevens.

Cirillo: “Met een modern e-facturatieplatform kunnen bedrijven de levenscyclus van een factuur efficiënt opvolgen. Zo krijgen bedrijven zowel een volledig overzicht van alle lopende acties, als de volledige controle over de flow van inkomende handelsvorderingen (AP) en uitgaande handelsschulden (AR).”

“Zo kunt u bijvoorbeeld elk factuurregistratieproces controleren terwijl het wordt uitgevoerd, ongeacht de gebruikte documentformaten of invoerbronnen”, legt Cirillo uit. “Hetzelfde geldt voor het opvolgen van de 3-way matching processen en goedkeuringsworkflows. Uiteraard kunnen lopende processen ook steeds worden gewijzigd wanneer nodig.”

Gedetailleerde rapporten

Om een hoog niveau van traceerbaarheid en rapportering te bieden, bewaart het platform alle informatie over eerdere acties (namen, data, producten, documentversies, enz.). Het is dus mogelijk om op basis van die gegevens zeer gedetailleerde rapporten op te stellen.

Cirillo vervolgt: “Omdat het platform bedrijven in staat stelt om alle documenten die deel uitmaken van e-facturatietransacties in realtime op te volgen, zal ook het aantal menselijke fouten verminderen. Menselijke fouten komen zeer vaak voor, vooral in bedrijven die blijven inzetten op papieren facturatie. Bovendien kan e-facturatie de operationele kosten aanzienlijk verlagen, omdat het een fout kan opsporen en corrigeren voordat de transactie de eindfase bereikt.”

Comarch e-facturatieoplossing

Creëer een digitale cultuur in uw bedrijf

Comarch wil zowel de technologische als de niet-technologische voordelen van e-facturatie belichten. Cirillo: “De elektronische uitwisseling van documenten is meer dan een innovatieve techniek. Het is een van de manieren om een nieuwe, moderne werkomgeving uit te bouwen waarin veel activiteiten en prosessen geautomatiseerd zijn. Een extra toegevoegde waarde van e-facturatie is dus de introductie van een digitale cultuur binnen bedrijven.”

Dit artikel is gesponsord door Comarch.