Risicobewustzijn daalt ondanks forse toename digitale aanvallen

Ondanks een explosieve toename van het aantal digitale aanvallen het afgelopen jaar, ziet twee derde van de organisaties digitale criminaliteit niet als een groot risico. De prioriteit van bedrijven ligt momenteel wellicht ergens anders.

Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en MWM2. Organisaties maakten zich tijdens de coronacrisis meer druk over de continuïteit van het bedrijf en gezondheid van het personeel. Dat heeft er volgens de bank mogelijk toe geleid dat er een minder hoge prioriteit lag bij cybersecurity. Tijdens de lockdowns en het vele thuiswerken, namen aanvallen met ransomware, diefstal van data en identiteitsfraude sterk toe.

Claims nemen toe

Uit onderzoek van Aon bleek onlangs dat het aantal verzekeringsclaims als gevolg van ransomware-aanvallen tussen begin 2019 en eind 2020 met 336 procent is gestegen. Thuiswerken werd als voorname oorzaak genoemd voor de toename van incidenten. Organisaties zijn kwetsbaarder voor incidenten als ransomware-aanvallen of ketenverstoringen doordat zij vooral digitaal zakendoen, medewerkers vanuit huis werken en de afhankelijkheid van de toeleveringsketen groter wordt.

Meer criminaliteit tijdens corona

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) noemde dezelfde oorzaak voor de toename van online criminaliteit in 2020. Gevoelige informatie lekt sneller door het gebruik van onveilige apparatuur en communicatiekanalen, zo bevestigde ook dit jaar een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de digitale weerbaarheid van Nederlandse mkb’s. Ondernemers in het grote mkb ondernamen volgens dat onderzoek weinig actie om de online veiligheid van werknemers te waarborgen.

–> Lees ook: Cyberweerbaarheid moet topprioriteit zijn bij overheid en bedrijfsleven

Stijging risico’s

Waar digitale communicatie toeneemt, nemen ook de risico’s toe. ABN AMRO wijst erop dat sectoren waar digitale dataverwerking cruciaal is extra kwetsbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld te zien met aanvallen met versleutelende software die ziekenhuizen en gemeenten platleggen. Voor innovatieve bedrijven is datadiefstal een zorg, bijvoorbeeld de diefstal van broncode door een medewerker bij ASML. Bedrijven die data en analytics gebruiken voor klantenbinding en het voorspellen van klantbehoeftes, zo ook winkels die gedurende de coronacrisis activiteiten verschoven naar online, worden steeds vaker getroffen door digitale criminaliteit.