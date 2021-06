Soeteman-Reijnen krijgt prestigieuze Amerikaanse onderscheiding

Marguerite Soeteman-Reijnen, bestuurder bij risicoadviseur Aon, is in Washington onderscheiden met de Ambassador J. William Middendorf II Award. Soeteman-Reijnen is de eerste Nederlandse vrouw die deze prestigieuze onderscheiding ontvangt. De prijs ging eerder naar de premiers Ruud Lubbers (1995) en Jan Peter Balkenende (2012) en de voormalige topman van Unilever Paul Polman (2015).

Soeteman-Reijnen wordt onderscheiden vanwege haar jarenlange inzet om de culturele en handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en Nederland te bevorderen. Zowel vanuit haar rol binnen Aon alsook vanuit haar rol als bestuurslid bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland en diverse andere bestuursfuncties heeft Soeteman-Reijnen de afgelopen decennia de banden tussen Nederland en de Verenigde Staten bevorderd.

Dankbaar en trots

“Ik ben dankbaar en trots dat ik als eerste Nederlandse vrouw ooit de ‘Ambassadeur J. William Middendorf II Award’ in ontvangst heb mogen nemen”, aldus Soeteman-Reijnen. “Ik zal mij blijvend inzetten om de relatie tussen Nederland en de VS te versterken, met een specifieke focus op de positie van vrouwen in het bedrijfsleven en met een drive voor meer diversiteit en inclusie.”

De prijs wordt uitgereikt door de Netherland-America Foundation (NAF) die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert en is een jaarlijkse erkenning voor een persoon die buitengewoon gedrag heeft vertoond op commercieel, cultureel of politiek vlak in de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen.

