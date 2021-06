Speechen: dit is Obama’s geheim

Moeite met het leveren van een inspirerend verhaal omdat u het graag bij de feiten houdt? U kunt iets leren van Barack Obama.

In 2008 ging het mis bij een Nederlandse leverancier van hardware aan de process­industrie. Dit industriële bedrijf van enige omvang werd door zijn bank ondergebracht bij Bijzonder Beheer. Per direct werd de toenmalige CEO gesommeerd om op te stappen. De CFO werd gevraagd om die rol over te nemen. Het signaal was duidelijk. Er moest op de centen gelet worden.

De man in kwestie voelde in eerste instantie niet veel voor deze rol. Hij wist dat er orde op zaken gesteld moest worden, maar hij wist ook dat hij tegelijkertijd zijn collega’s moest enthousiasmeren. Tegen de algehele negatieve tendens hadden zij een helder en inspirerend verhaal nodig. En één ding was zeker: hij was niet degene om dat te geven.

De CFO wist van zichzelf dat hij bepaald niet een inspirerende spreker was. Hij hield het graag bij de feiten. Zonder opsmuk. Sterker nog, als het even kon liet hij de nieuwjaarsspeeches aan iemand anders over. Dit noodzakelijk kwaad zou nu zijn core business worden. Slapeloze nachten had hij ervan.

Afstandelijk en dodelijk saai

Wat heeft dit te maken met Barack Obama? Obama staat immers bekend als één van de beste sprekers uit onze tijd. Het punt is: dat was vroeger wel anders.

Voordat Obama de politiek in ging heeft hij twaalf jaar lang gedoceerd aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Chicago. Hoewel zijn vak ‘constitutioneel recht’ initieel een populair vak was, werd het door studenten uiteindelijk heel slecht gewaardeerd. Reden? De saaie docent!

Toen Obama in 2000 campagne voerde voor de Amerikaanse senaat werd hij door journalisten beschreven als ‘stijfjes, ongemakkelijk, afstandelijk, monotoon en dodelijk saai.’ Hij verloor deze verkiezingen dan ook kansloos.

Natuurtalent

Na deze nederlaag besloot Obama serieus werk te maken van zijn communicatieve vaardigheden. Dankzij intensieve training, veel luisteren naar inspirerende voorbeelden en veel bewuster oefenen wist hij zijn vaardigheden te verbeteren. Belangrijker, in die periode herontdekte hij ook zijn passie waarvoor hij de politiek in was gegaan. Dat klonk door in zijn verhalen. Slechts vier jaar later gaf Obama op de Democratische Conventie in juli 2004 een speech waarvan vriend en vijand hem prezen als ‘geboren spreker’ en ‘natuurtalent’. De rest werd geschiedenis.

We zien niet de weg, maar het eindresultaat

Zelden zien mensen zo’n transformatie van dichtbij. We zien meestal alleen het eindresultaat en denken ‘dat kan ik nooit’. De collega’s van de CFO uit ons voorbeeld weten inmiddels wel beter. Zij zagen in een jaar tijd hun saaie stoffige CFO transformeren tot een CEO die met gemak op de zeepkist klimt om met een invoelend, helder en passioneel verhaal zijn collega’s te motiveren. Zij weten het nu ook: u kunt meer dan u denkt.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix