Quickly monetize your biggest opportunity. Het maakt niet uit of u nu ondernemer bent, binnen een corporate werkt, in finance of net begint met growth hacking. Dit boek gaat terug naar de ultieme principes van groei en data gedreven werken.

Wat is het geheim van extreme omzet groei?

Hoe gaat u dit kwartaal wél uw groeidoelstellingen halen?

Op welke manier kunt u financials in staat stellen om uw groei te versnellen?

Hoe vind u zichzelf constant opnieuw uit, terwijl uw omzet blijft groeien?

Hoe zorg u ervoor dat de groeiprincipes uit Sillicon Valley ook daadwerkelijk toepasbaar zijn voor uw bedrijf en niet alleen maar leuke theorie blijven?

Hoe vind u nu die unieke groeiformule voor uw bedrijf?

Na het lezen van dit boek gaat u makkelijker, sneller en meer omzet genereren. U heeft een duidelijke methode die bedrijfsbreed in te zetten is. Iedereen gaat er effectiever door werken en uw groei is gestructureerder dan ooit!

De verschijning van het boek Structuring for Extreme Revenue Growth wordt verwacht op 15 oktober 2021.

Geïnteresseerden kunnen het boek hier alvast reserveren.

Jarenlang is Chris Out op zoek geweest naar het antwoord op de vraag:

Wat kan ik vandaag doen om echte impact te maken op de groei van een bedrijf?

De speciaal ontwikkelde WALLET Methode stelt iedereen in staat om het antwoord op deze vraag te vinden en direct toe te passen.

Het boek bevat meer dan 10 digitale bonussen met zeer actie gerichte worksheets. Deze zijn GRATIS te downloaden voor kopers van dit boek.

Over de auteur

Chris Out is internationaal expert op het gebied van growth hacking en het structureren van extreme omzet groei. Hij heeft het eerste growth hacking agency van Nederland opgericht en dat in 2020 succesvol verkocht. Chris is een veel gevraagd spreker en heeft over heel de wereld mensen mogen inspireren.

Hij geeft al jaren les bij Beeckestijn Business School, Nyenrode (Digital Transformation) en TIAS (Executive MBA).

Chris begeleidt wereldwijd organisaties in hun transformatie naar extreme omzet groei.