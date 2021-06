Tony De Jonker: “Wat is het verhaal achter een rapport?”

Als financial maakt u veel rapporten klaar. De business is gebaat bij efficiënte rapportage. Dat is meer dan optellen en aftrekken, betoogt Excel-MVP Tony De Jonker. “Tabellen zijn niet zo inzichtelijk, dus u wilt eigenlijk de gegevens beter over het voetlicht laten komen.” Hoe doet u dat? De Jonker legt het uit in een nieuwe videocursus van Finance Academy E-learning.

E-learning Storytelling in Excel In de videocursus Storytelling en dynamische datavisualisatie met Excel legt Tony De Jonker uit hoe u het verhaal achter de cijfers presenteert. De e-learning laat u zien hoe u gegevens inzichtelijk maakt met visualisaties in Excel én dat verhaal duidelijk naar voren brengt. In deze cursus leert u: Welke visualisatietools Excel heeft;

hoe u een presentatie kunt opbouwen;

hoe u deze dynamisch en aanpasbaar maakt;

een intelligente grafiek en tabel maken.

“Het is 1985. De eerste computers werden gelanceerd en er kwam een mooi spreadsheetprogramma tevoorschijn, Lotus 1-2-3. Ik vond dat prachtig”, zegt Excel-MVP Tony De Jonker. “Vele jaren later zorgt mijn ervaring met finance en spreadsheets ervoor dat ik de volgende generatie kan ondersteunen de volgende stap in hun carrière te maken. Als je kijkt naar diverse vacatures van accountant tot financial controller wordt affiniteit met Excel gevraagd. Dat is de basis. Ik ben blij dat ik mensen kan helpen.”

Verhaal achter het rapport

Datavisualisaties zijn de sleutel tot het helder presenteren van cijfers. “Het is niet voldoende om alleen een rapport te geven. Daar hoort een bepaald verhaal bij.” Om zo’n verhaal te vertellen, moet een presentatie dynamisch worden opgebouwd, zodat bepaalde onderdelen van de cijfers dynamisch kunnen worden benadrukt tijdens de presentatie. Daar zijn verschillende methodes voor. In de e-learning licht hij enkele tools die Excel heeft voor visualisaties toe en geeft hij een praktijkdemonstratie.

Overzichtelijke storytelling

“De meeste gebruikers onderschatten hoe goed Excel voor het bedrijf kan zijn”, betoogt De Jonker. “Maar dan moet je wel over de de juiste kennis beschikken. Dan zal het het werk verlichten. Om analyses en bevindingen toegankelijk te maken voor stakeholders moeten ze gekoppeld worden aan een logische structuur en opbouw. Zo zorgt storytelling met visualisatie voor een overzichtelijke manier van werken. Ook Power BI levert compleet nieuwe mogelijkheden. Het is op dit moment wereldwijd het leidende platform voor business intelligence. Voor de Excel-gebruiker is Power BI vertrouwd, want Power BI heeft z’n roots in Excel.”

Belangrijk voor de business

“Je moet goed de stappen leren onderscheiden. Vaak zijn mensen daar niet heel druk mee bezig. Maar als je bij een model niet goed voor ogen hebt wat de verschillende stappen zijn, wordt het moeilijk. Een efficiënte rapportage is namelijk heel belangrijk voor de business. Bedenk eerst wat de stappen moeten zijn. Dat is ook een onderdeel van Excel onder de knie krijgen. Het is meer dan alleen formules maken en tabelletjes inbouwen. Uiteindelijk is dat het resultaat, maar ja, hoe weet je dat iets er zo uit gaat zien? Welke vorm gaat het hebben? Hoe begin ik?”

Creativiteit, ratio en doorzettingsvermogen

“Iedere kok gebruikt andere ingrediënten, de ene kok is de ander niet. Als je pas begonnen bent, weet je nog niet veel gerechten te maken. Het is niet anders met Excel-modellen. Je begint allemaal met een leeg spreadsheet. Het is een combinatie van creativiteit, logisch denken en af en toe doorzettingsvermogen. Als je stopt met koken, heb je nog geen gerecht.'” Als geen ander weet De Jonker hoe snel de ontwikkelingen gaan bij een programma als Excel. “Houdt de ontwikkelingen bij, zodat u van grotere waarde kunt zijn binnen uw bedrijf”, moedigt hij ook iedere Excel-gebruiker aan.

Finance Academy E-learning

Leeromgeving Finance Academy E-learning bevat cursussen met een breed scala aan onderwerpen die voor controllers van belang zijn. Met het platform kunt u uw leerdoelen verwezenlijken en kennis vergaren om op de toekomst voorbereid te zijn volgens de nieuwe richtlijn voor Permanente Educatie. Maak nu kennis en profiteer van 10 procent korting op een abonnement. U kunt ook geheel vrijblijvend een gratis e-learning proberen om de omgeving te leren kennen.