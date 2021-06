Uitbater vakantieparken Roompot lonkt naar grote concurrent

De uitbater van vakantieparken Roompot is van plan zijn branchegenoot Landal GreenParks over te nemen om zo een organisatie op te zetten die door heel Europa actief is. Landal GreenParks is eigendom van een onderdeel van de Amerikaanse investeerder Platinum Equity. De partijen maakten geen melding van financiële details over de geplande overname.

Hoe realiseer je de perfecte bedrijfsovername? Meld u aan voor de masterclass

Landal GreenParks heeft ruim honderd vakantieparken in onder meer België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. Het aanbod bij Roompot bestaat uit meer dan tweehonderd parken en vakantielocaties in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. Roompot is in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. KKR nam het van oorsprong Zeeuwse Roompot vorig jaar over van de Franse investeerder PAI Partners voor een niet nader genoemd bedrag.

Enthousiasme

De directies van Roompot en Landal GreenParks zeggen enthousiast te zijn om aan de uitbouw van deze pan-Europese organisatie te werken die samen dus zo’n driehonderd parken en 32.000 accommodaties in elf landen zou tellen.

Roompot heeft meer dan 2100 werknemers. Er worden ieder jaar zo’n 13 miljoen overnachtingen geboekt in de meer dan 17.000 vakantieaccommodaties van Roompot. Landal GreenParks telt ongeveer 3000 werknemers. Op dit moment biedt Landal GreenParks in totaal ruim 15.000 vakantieaccommodaties en 1300 campingplaatsen. Jaarlijks worden er ongeveer 11,4 miljoen overnachtingen gedaan.

Het nieuwe bedrijf zal worden geleid door Roompot-topman Jurgen van Cutsem. De nieuwe organisatie zal meerdere kantoren in Nederland tellen en via regionale kantoren in het buitenland vertegenwoordigd zijn.