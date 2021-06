Virtuele AVA nog tot ten minste 1 oktober mogelijk

Beursgenoteerde bedrijven kunnen ook de komende maanden nog een puur digitale AVA houden. Het ontwerpbesluit ter verlenging van de geldigheid van de zogenoemde ‘Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid’ is op 12 mei jl. door demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) bij de Tweede en Eerste Kamer voor commentaar ‘voorgehangen’. Aangezien beide Kamers geen commentaar hadden en geen bezwaar uitten tegen de verlenging, kon het definitieve besluit op 31 mei in het Staatsblad worden geplaatst.

In verband met het lopende AVA-seizoen en gelet op het feit dat de vergaderingen voorbereidingstijd nodig hebben, schrijft de minister in de toelichting dat hij voornemens is de tijdelijke wet op zijn vroegst per 1 oktober a.s. te laten vervallen. Dit komt tegemoet aan een in de praktijk breed levende wens om in deze bijzondere situatie voor langere termijn duidelijkheid te hebben over de geldingsduur van de tijdelijke wet dan de gebruikelijke twee maanden.