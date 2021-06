Wennen aan wenden raakt aan de grote veranderingen die in deze tijden snel om zich heen grijpen: globalisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie. Maar ook duurzaamheid, purpose driven ondernemen, onderwijs, systeemdenken en verhoogd omgevingsbewustzijn komen naar voren. Dat maakt het boek geschikt voor mensen in verschillende rollen en functies. Helemaal in een tijd van sociale interdependentie.

Het boek spreekt de lezer juist niet alleen aan binnen de comfortzone van het eigen beroep. Het bevraagt veel meer kaders binnen een bestaan. Het verleidt de lezer na te denken buiten bekende zones en te redeneren als een onderdeel van een ecosysteem. Als bedrijf, als merk, als lokale bewoner, als burger, als gezinslid.

Wennen aan wenden schetst een breed wendingsbeeld om de lezer zo de (verander)signalen te leren herkennen. Het laat zien dat ogenschijnlijke kleine veranderingen, grote gevolgen kunnen hebben. Het boek is voor mensen die een wendbare blikverruimer zoeken en meegevoerd willen worden in de pakkende slipstream van maatschappelijke verandering met als doel… toekomstbehendig worden.

Verandering is de enige garantie die we hebben, dan is een soepele houding ten opzichte van het fenomeen toch mooi meegenomen?

Over de auteur

Marilijn Boumeester is strateeg en coach. Ze studeerde Nederlands in Amsterdam en volgde postacademisch onderwijs aan Harvard. Ze woonde enige tijd in São Paulo, Brazilië. Na enkele jaren bij Boer & Croon te hebben gewerkt, stapte zij over naar NRC Handelsblad en werkte daar als uitgever en innovatiemanager.

Inmiddels is zij ruim acht jaar zelfstandig strateeg met een focus op het gebied van (merk)positionering en verandering. Zakelijk inzicht en creativiteit zijn hier in voortdurende dialoog. Ze heeft een coachingspraktijk in Amsterdam.