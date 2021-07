20 en 24 maanden cel voor hulp aan Nissan-chef Ghosn

Een rechtbank in Tokio heeft maandag gevangenisstraffen opgelegd aan een Amerikaanse zoon en vader die automagnaat Carlos Ghosn hielpen ontsnappen uit Japan. Michael Taylor kreeg twee jaar cel, zijn zoon Peter gaat voor 20 maanden de gevangenis in.

Ghosn is oud-topman van Renault, Nissan en Mitsubishi. Hij werd in Japan gearresteerd nadat hij bij Nissan fraude zou hebben gepleegd. Na geruime tijd in een cel zat hij vast onder huisarrest toen hij eind 2019 het land ontvluchtte. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanbul, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.

