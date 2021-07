‘Aandeelhouders weer niet aan het woord bij jaarvergaderingen’

Als aandeelhouders een vraag stellen aan het bestuur van een aan de Amsterdamse beurs genoteerd bedrijf was ook dit jaar moeilijk. Voor het tweede jaar op rij vonden de algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava’s) digitaal plaats, en wederom was er als gevolg nauwelijks debat, schrijft het FD. Voorzitters werkten vergaderingen in een razend tempo af, constateert Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers.

Bij de ava’s, die in 86 procent van de gevallen via een internetverbinding werden gehouden, was het in 59 procent van de gevallen niet mogelijk live vragen te stellen aan de directie en toezichthouders. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ava-seizoen door Eumedion.

Nauwelijks weerwoord

“Hierdoor ontbrak op veel ava’s enige vorm van discussie en kreeg de ondernemingsleiding ook dit jaar nauwelijks weerwoord”, zegt directeur Rients Abma. De mogelijkheid live een vraag te stellen was er vaak alleen voor beleggers die klant zijn bij de huisbank van de onderneming. Zeker voor institutionele beleggers leverde dat problemen op.

