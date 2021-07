Afkoelingsperiode WHOA ook voor bedrijven zonder overlevingskansen

Faillissementswet WHOA kan ook worden gebruikt door ondernemingen die geen overlevingskansen meer hebben, zo concludeert een rechtbank. De wet is volgens de rechters bedoeld voor de afwikkeling van een bedrijf, of er nu sprake is van herstructurering of niet.

Een ondernemer wier bedrijf niet langer levensvatbaar is, heeft een afkoelingsperiode bij de rechter bedongen onder de WHOA. Daarmee kan een akkoord worden opgesteld met schuldeisers en voorkomt ze bijvoorbeeld dat een prijzige curator moet worden aangesteld om een faillissement af te wikkelen. Ook heeft ze een externe financier gevonden om te zorgen voor een hogere uitkering voor schuldeisers dan bij een faillissement het geval zou zijn geweest.

Gecontroleerde afwikkeling

Via de faillissementswet kunnen bedrijven die nog levensvatbaar genoeg zijn een faillissement kunnen afwenden middels een onderhands akkoord met de schuldeisers en aandeelhouders. Maar de WHOA kan ook worden ingezet voor een akkoord voor de afhandeling van een onderneming zonder overlevingskansen, zo concludeert een rechtbank uit de Memorie van toelichting bij de nieuwe wet. ‘De WHOA kan in die situatie worden toegepast als met een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering door middel van een akkoord buiten faillissement een beter resultaat behaald kan worden dan met een afwikkeling in faillissement,’ aldus de rechtbank.

Blokkeren voorkomen

Via de WHOA voorkomt een ondernemer dat schuldeisers of aandeelhouders het proces blokkeren of vertragen, bijvoorbeeld door faillissement aan te vragen of beslagleggingen te plegen. Met de wet kan een overeenkomst worden opgesteld die door een rechter moet worden goedgekeurd. Het aanbieden van een afkoelingsperiode voor een gecontroleerde afwikkeling van het bedrijf is ook de bedoeling van de wet, concludeert de rechtbank.

Niet alleen bij herstructurering

Volgens de rechtbank ‘kan niet worden aangenomen dat de wetgever (…) heeft bedoeld dat de afkoelingsperiode alleen mogelijk is indien de WHOA wordt ingezet voor een akkoord waarbij de onderneming na herstructurering wordt voortgezet’. De ondernemer heeft een afkoelingsperiode van twee maanden gekregen, zodat belanghebbenden bijvoorbeeld tijdelijk geen spullen in beslag kunnen nemen.

