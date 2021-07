AFM in gelijk gesteld in tuchtzaak tegen accountant van Steinhoff

De Accountantskamer heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op alle onderdelen in het gelijk gesteld in de tuchtzaak tegen de voormalige Deloitte accountant van Steinhoff International Holdings N.V. De AFM had een tuchtklacht ingediend omdat er sprake was van ernstige tekortkomingen in de wettelijke controle van de jaarrekening 2015/2016 van Steinhoff. De AFM is tevreden met de uitspraak.

Waar ging het mis bij Steinhoff? Lees onze reconstructie

AFM deed onderzoek naar de accountantscontrole van Steinhoff

Eind 2017 ontstond in internationale media veel aandacht voor vermeende boekhoudkundige onregelmatigheden bij de Zuid-Afrikaanse meubelmultinational Steinhoff, dat statutair gezeteld is in Nederland. Er was veel maatschappelijke ophef, de beurskoers daalde in korte tijd met meer dan tachtig procent en Steinhoff kondigde in december 2017 een onafhankelijk forensisch onderzoek aan. Voor de AFM was dit aanleiding om een onderzoek te starten naar de accountantscontrole van Steinhoff door de controlerend accountant van Deloitte. De AFM stelde meerdere ernstige tekortkomingen vast in de wettelijke controle over het boekjaar 2015/2016 en diende een tuchtklacht in tegen de accountant.

Accountantskamer verklaart tuchtklacht AFM op alle onderdelen gegrond

De Accountantskamer oordeelt dat de controleverklaring een deugdelijke grondslag mist. De accountant liet na om voldoende en geschikte controle informatie te verkrijgen, was als groepsaccountant onvoldoende professioneel kritisch en handelde daarmee in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De Accountantskamer heeft daarbij meegewogen dat Steinhoff een beursgenoteerde onderneming is met veel belanghebbenden.

Tijdelijke doorhaling van drie maanden als tuchtmaatregel

De Accountantskamer legt de accountant een tuchtmaatregel op in de vorm van doorhaling in de registers voor de duur van drie maanden. De accountant kan tegen de uitspraak in beroep gaan.

Volg Executive Finance op LinkedIn!