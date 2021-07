Banken: economisch herstel in Nederland is nog broos

Het economisch herstel in Nederland is nog broos, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De financiële instellingen constateren dat de economie zich positief lijkt te ontwikkelen, maar zien ook dat er nog veel onzekerheid is. “Als over een tijdje toch weer contactbeperkende maatregelen nodig zouden zijn, verandert dat het perspectief.”

Volgens de banken lijken ondernemers momenteel wel aan vertrouwen te winnen om meer krediet aan te vragen, staat in hun maandelijkse update over de ondersteuning van bedrijven tijdens de coronacrisis. De periode lijkt dus te zijn aangebroken voor veel ondernemers om weer vooruit te kijken. Een groot deel van de bedrijven zou daar ook toe in staat zijn, mede doordat zij door de overheidssteun de afgelopen periode op de been zijn gebleven. Maar het beeld is niet overal gelijk. Sectoren die lang te maken hebben gehad met beperkende maatregelen, zijn pas sinds kort aan het herstel begonnen.

Kredietverlenging doorgegroeid

De kredietverlening door banken aan bedrijven tijdens de crisis is afgelopen maand met ruim 3 miljard euro doorgegroeid tot bijna 57 miljard euro. Van dat bedrag is voor ongeveer 3,5 miljard euro gebruikgemaakt van financiering met een speciale overheidsgarantie. Sinds het begin van de virusuitbraak hebben banken zo 63.000 ondernemers geholpen aan financieringen.

De banken verleenden vorig jaar al veel betaalpauzes aan bedrijven, om ze door de crisis te helpen. Dat betrof 129.000 ondernemingen en daarmee was dik 3 miljard euro gemoeid. Hiermee staat de teller sinds maart vorig jaar dus in totaal op bijna 60 miljard euro financiering voor 192.000 ondernemers.

Nieuwe regeling

Voor bedrijven die kampen met een verzwakte vermogenspositie en weer willen investeren, kondigden de banken afgelopen week nog een nieuwe regeling aan. ABN AMRO, ING, Rabobank en pensioenfonds ABP stellen met elkaar 400 miljoen euro beschikbaar voor middelgrote en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en dus voldoende perspectief hebben om weer rendabel te worden. Bedrijven die hiervan gebruik willen maken kunnen onder voorwaarden een achtergestelde lening aanvragen. Die lening is wat risicovoller voor de banken, maar ze kunnen voor hun aandeel een 50 procent staatsgarantie aanvragen.

