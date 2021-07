Bent u klaar om een tech-savvy CFO te worden?

De technologische transformatie die plaatsvindt in de financiële functie zorgt voor een grote verandering voor professionals. CFO’s spelen al jarenlang een rol in de digitale transformatie van hun organisaties. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de digitale transformatie bovenaan staat bij bijna elke organisatie en CFO’s worden meer dan ooit aangespoord om dit proces te begeleiden. Het goede nieuws is dat ze hier optimistisch over zijn. Een meerderheid van de CFO’s (66 procent) is optimistisch over technologie voor het komende jaar.

Er zijn veel redenen waarom financieel leiders en hun teams deze ontwikkeling toejuichen. Het bespaart tijd, verbetert de prestaties en verlaagt de kosten. Er is echter nog steeds ongelijkheid in het gebruik en de implementatie van technologie. Processen die al jarenlang op een bepaalde manier gaan, zullen niet van de ene op andere dag veranderen. Het moet beginnen met financieel leiders die klaar zijn om de volgende stap te zetten en technologie op de eerste plek zetten.

Vier manieren

Dit zijn vier manieren waarop CFO’s technologie kunnen gebruiken om de concurrentie in halen en voor te blijven:

Blijf up to date . Hoort u voor het eerst over specifieke software of een nieuwe tool? Financieel leiders moeten vragen wat het is, hun onderzoek doen, hun bevindingen delen en de positieve impact bepalen. Is er een nieuwe certificatie of online cursus? Neem de tijd om je vaardigheden bij te spijkeren en toe te passen. Dat is je rol.

. Hoort u voor het eerst over specifieke software of een nieuwe tool? Financieel leiders moeten vragen wat het is, hun onderzoek doen, hun bevindingen delen en de positieve impact bepalen. Is er een nieuwe certificatie of online cursus? Neem de tijd om je vaardigheden bij te spijkeren en toe te passen. Dat is je rol. Omarm automatisering . Robotic process automation (RPA), kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) verhogen de efficiëntie, verlagen de kosten en verminderen de risico’s voor bedrijven. CFO’s die automatiseringsplatforms niet omarmen, lopen achter op hun concurrenten en hebben moeite om een inhaalslag te maken.

. Robotic process automation (RPA), kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) verhogen de efficiëntie, verlagen de kosten en verminderen de risico’s voor bedrijven. CFO’s die automatiseringsplatforms niet omarmen, lopen achter op hun concurrenten en hebben moeite om een inhaalslag te maken. Gebruik de cloud . Financieel leiders spelen een cruciale rol bij het verplaatsen van hun organisaties naar de cloud. Werken met data in een cloudomgeving verhoogt de operationele efficiëntie tussen teams, zoals financiële en technologische afdelingen. Deze verandering heeft een positieve impact.

. Financieel leiders spelen een cruciale rol bij het verplaatsen van hun organisaties naar de cloud. Werken met data in een cloudomgeving verhoogt de operationele efficiëntie tussen teams, zoals financiële en technologische afdelingen. Deze verandering heeft een positieve impact. Denk op de lange termijn. Onze door technologie gedomineerde toekomst is een blijvertje. CFO’s moeten strategische aanbevelingen doen en hun personeel aanmoedigen om de digitale transformatie te omarmen en technologie te gebruiken. Zonder technologie heeft de financiële functie geen rooskleurige toekomst.

Waardevoller en aantrekkelijker

Er is een tech-savvy CFO nodig om succesvol het volgende hoofdstuk voor accounting- en financiële professionals te doorstaan. Door de bovenstaande vier punten uit te voeren, ondersteunen financieel leiders niet alleen hun teams en organisaties. Ook is het bevorderlijk voor hun eigen professionele loopbaan. Tech-savvy accounting- en financieel professionals zijn waardevoller en aantrekkelijker voor organisaties. Ze zijn hun leeftijdsgenoten ver vooruit. Hebben een brede kennis en hebben meer tijd om zich te concentreren op werk met een hogere toegevoegde waarde.

Er is steeds meer vraag naar tech-savvy CFO’s, met een kennis van IT, Data Analytics, Operations en Finance. Technologie verandert onze benadering van finance op de best mogelijke manier. CFO’s hebben vandaag de dag de keuze om een actieve rol te spelen bij het vormgeven en aansturen van op technologie gebaseerde veranderingen – of om de boot volledig te missen.

