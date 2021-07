CBS: niet eerder zoveel handel met Duitsland

De Nederlandse export van goederen naar Duitsland is flink gestegen. In de eerste vier maanden van 2021 groeide de goederenexport naar 40,6 miljard euro en dat is meer dan in recordjaar 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bloemen en planten, personenauto’s en andere automobielen behoorden tot de belangrijkste uitvoerproducten van Nederlandse makelij. De uitvoer naar Duitsland viel in de eerste vier maanden van dit jaar ruim 10 hoger uit dan in 2020, maar ook bijna 5 procent hoger dan in recordjaar 2019. Iets meer dan de helft van de goederenuitvoer naar Duitsland bestaat uit wederuitvoer. Dat zijn goederen die in Nederland zijn ingevoerd en in vrijwel onbewerkte staat weer worden geëxporteerd.

Uitvoer bloemen en planten nam snelste toe

Wat betreft de exportproducten van Nederlandse makelij naar Duitsland nam de uitvoer van bloemen en planten het snelst toe. Die groeide met zo’n 250 miljoen euro naar een totaal van 1,3 miljard euro. De export van personenauto’s groeide met 116 miljoen euro.

Wederuitvoer brandstoffen groeit het hardst

De wederuitvoer naar Duitsland was ongeveer 2,1 miljard euro groter dan in dezelfde periode in 2020. Dat komt neer op een groei van ruim 11 procent. De wederuitvoer van brandstoffen groeide in de eerste vier maanden van 2021 het hardst, met 367 miljoen euro.

Duitsland is voor Nederland de belangrijke exportbestemming. Ruim een vijfde van de goederenexport gaat naar de oosterburen. Het koninklijk paar brengt vanaf maandag een driedaags staatsbezoek aan het land. Het is wegens de coronacrisis het eerste staatsbezoek in bijna zestien maanden.

