Coronaregeling ook voor bedrijven na waterschade Limburg

Limburgse ondernemers die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen ook een beroep doen op de bestaande coronaregelingen. Er wordt bij de toepassing van de regelingen niet gekeken naar de oorzaak van het omzetverlies, zei demissionair premier Mark Rutte maandag na kabinetsoverleg over de coronacrisis.

Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het zijn volgens Rutte de belangrijkste twee regelingen voor ondernemers die bijvoorbeeld omzetschade lijden door de coronamaatregelen van het kabinet. Veel Limburgse bedrijven kunnen door de ernstige situatie daar ook niet of maar deels open.

Heel klein plusje

“Er is de bizarre samenloop met corona. Door corona hebben we de regelingen doorgetrokken naar het derde kwartaal. Dat is dus een heel klein plusje na alle ellende die we nu hebben” dat dit nu ook werkt voor de gevolgen van de waterschade, aldus Rutte. Hij bezocht vrijdag Venlo en Roermond. “Ik kan niemand honderd procent geruststellen. Ik realiseer me dat het verschrikkelijk is wat mensen daar meemaken. De schade die je ziet is tranen opwekkend.”

Rutte zei dat het kabinet de situatie in het noorden en zuiden van Limburg goed blijft volgen, ook ten aanzien van de schade die is ontstaan door de overstromingen. Hij benadrukte dat mensen er goed aan doen om schade die is ontstaan “goed in kaart te brengen, te documenteren en zo mogelijk foto’s te maken”.

“Het lijkt erop dat de acute crisis daar iets afneemt, maar het blijft natuurlijk spannend”

Dat is volgens de premier niet alleen nodig voor de verzekeraar, maar ook voor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, die het kabinet vrijdag in stelling heeft gebracht voor de getroffen provincie. Hij zei onder de indruk te zijn van de manier waarop de twee veiligheidsregio’s Zuid- en Noord-Limburg de situatie aanpakken. “Het lijkt erop dat de acute crisis daar iets afneemt, maar het blijft natuurlijk spannend.”

Het kabinet heeft België en Duitsland, “waar veel mensen zijn omgekomen, alle hulp toegezegd waar we dat kunnen”. “We staan in nauw contact met onze collega’s daar. We leven zeer met hen mee”, aldus Rutte.

