Cryptovaluta voor financials

Cryptovaluta worden om en om bewierookt als het transactiemiddel van morgen en bekritiseerd als zeepbel die op barsten staat. Dat er sprake is van een hype is wel duidelijk nu menig Nederlander er geld in heeft gestoken. Bitcoin bestaat al meer dan tien jaar, maar de kritiek op de technologie zwelt aan uit verschillende hoeken. Wat kun je eigenlijk met cryptovaluta en hoe is het anders dan traditioneel geld? Is dit een technologie waar financieel professionals rekening mee moeten houden of waait de hype over en kunnen we cryptovaluta gevoeglijk negeren?

Deze whitepaper behandelt de volgende onderdelen:

Het nut van openbare cryptovaluta

Nuchterheid over cryptovaluta

Pionierende en populaire cryptovaluta

Digitale munten van centrale banken

Conclusie

