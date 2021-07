Daan Bouwman nieuwe CFO Groendus

Op 1 september 2021 start Daan Bouwman als nieuwe Chief Financial Officer van Groendus. Samen met CEO René Raaijmakers gaat hij de statutaire directie van Groendus vormen. Hij volgt Sander Overgaag op die per 31 juli afscheid neemt van Groendus.

Bouwman (46 jaar) heeft uitgebreide managementervaring in de financiële sector. Zo was hij tien jaar lang managing partner bij Nielen Schuman, een van de grootste adviesbureaus in de Benelux op het gebied van Corporate Finance. Bouwman is zeer gemotiveerd om te starten als CFO van Groendus. Hij kiest heel bewust voor een bestuurlijke rol bij dit duurzame energiebedrijf.

Vormgeven aan de energietransitie

Bouwman: “Groendus is een jong en ambitieus bedrijf met een zeer betekenisvolle positie in de energietransitie. Ik ben heel gedreven om met het team in het algemeen en Raaijmakers in het bijzonder de onderneming naar een volgende fase te leiden en er samen voor te zorgen dat Groendus een succesvolle en onmisbare partij wordt voor alle bedrijven die klimaatbewust ondernemen.”

Samen bouwen aan succes

De benoeming van Daan Bouwman heeft de volledige steun van de RvC en de directie van Groendus en van aandeelhouders NPM Capital en Meewind. René Raaijmakers, CEO van Groendus, is enthousiast over de komst van Bouwman: “Ik ben heel blij dat wij Bouwman als CFO van Groendus kunnen verwelkomen en zie onze samenwerking met veel vertrouwen tegemoet. Wij kijken er naar uit om samen met Bouwman verder te bouwen aan het succes van ons duurzame energiebedrijf en wensen hem veel succes en plezier hierin.”

