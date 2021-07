ECB mikt op 2 procent inflatie en neemt klimaat mee in beleid

De Europese Centrale Bank (ECB) mikt voortaan op een inflatie van twee procent op de middellange termijn. Dat is de uitkomst van een herziening van de strategie die sinds januari vorig jaar werd uitgevoerd. De geldontwaarding mag een tijdje hoger of lager liggen, maar niet te lang. Ook gaat de centrale bank klimaatdoelstellingen expliciet meenemen in zijn beleid.

De centrale bank had tot nu toe het doel van een inflatie van “dichtbij, maar lager dan twee procent”. Dat uitgangspunt werd sinds 2003 gebruikt. Met het nieuwe doel moet duidelijker zijn wanneer de ECB de rente zal verhogen of verlagen. Wel betekent het dat de ECB mogelijk een wat hogere inflatie tolereert voordat de bank de rente omhoog laat gaan. Die rente speelt een belangrijke rol bij bijvoorbeeld de hypotheekrente, de rente die een bank geeft over spaargeld en de berekening of pensioenfondsen hun pensioenen mogen verhogen of juist moeten verlagen.

Huizenprijzen meegenomen

Tegelijkertijd gaat de centrale bank de huizenprijzen meenemen in de inflatieberekening. Omdat het meerdere jaren duurt voordat de officiële richtlijn is aangepast, gaan de beleidsbepalers voorlopig uit van losse cijfers daarover. Eerder donderdag werd bekend dat de huizenprijzen in de eurozone in het eerste kwartaal van 2021 sterk zijn gestegen.

De ECB wil de inflatie niet te hard op laten lopen. Door inflatie kunnen burgers minder met hun geld en worden artikelen duurder. Enige inflatie wordt als goed gezien, omdat dit investeringen aanwakkert. Als die geldontwaarding te hoog is, heeft het negatieve gevolgen voor de economie.

Aanpassing monetair beleid

Naast het rentebeleid past de ECB ook zijn monetaire beleid aan en worden de gevolgen van klimaatverandering mee in de modellen genomen. Die klimaatgevolgen worden ook meegenomen in het opkoopbeleid van obligaties. Dat moet voorkomen dat de centrale bank met potentieel risicovolle beleggingen blijft zitten.

Bij het opkoopbeleid zal de ECB voorrang gaan geven aan bedrijven die aan de overstap naar schone energie werken of goed op weg zijn om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Om dat mogelijk te maken moet er een uniforme manier komen waarop bedrijven verslag doen van hun milieuprestaties. De ECB komt volgend jaar met gedetailleerde plannen daarvoor.

De ECB ook de risico’s van klimaatverandering beter in kaart brengen en analyseren

Risico’s klimaatverandering

Tenslotte gaat de ECB ook de risico’s van klimaatverandering beter in kaart brengen en analyseren. Zo kunnen de gevolgen voor de economie beter in kaart worden gebracht en kan het beleid van de bank daarop anticiperen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!