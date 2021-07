Economisch herstel wint aan momentum in de tweede helft van dit jaar

De cijfers van de Global Economic Conditions Survey (GECS), de wereldwijde enquête van IMA en ACCA onder meer dan duizend accountants en CFO’s, laten de status van de huidige economische situatie zien door de ogen van financial professionals.

Wat zien accountants en CFO’s in hun data?

Vertrouwen: geavanceerde economieën zijn zich aan het herstellen, door te profiteren van de snelle progressie in vaccinaties en de besteding van opgebouwd spaargeld. Het vertrouwen neemt sterk toe in Centraal-, Oost- en West-Europa.

Orders: in West-Europa namen orders toe, wat erop wijst dat economisch herstel aan momentum wint in de tweede helft van het jaar.

Economisch herstel: in West-Europa is het aandeel dat een vertraagd economisch herstel verwacht met tien punten gedaald tussen het eerste en tweede kwartaal van 2021. Dit onderstreept de recente verbetering van de economische vooruitzichten in deze regio.

Inflatie: in alle regio’s wordt een minieme stijging van de inflatie verwacht in de komende vijf jaar, namelijk tot maximaal drie procent.

Operationele kosten: de GECS-bezorgdheidsindex over de operationele kosten is gestegen en bevindt zich nu op het hoogste niveau sinds het derde kwartaal van 2019. Maar de bezorgdheid blijft onder het niveau dat zou wijzen op een aanhoudende stijging van de inflatie.

De twee “angst”-indexen – waarbij de bezorgdheid dat klanten en leveranciers mogelijk failliet gaan is gemeten – daalden beide volgens het laatste onderzoek. Dit bevestigt dat de extreme onzekerheid die is ontstaan door de Covid-19-crisis is verminderd naar meer normale niveaus.

Zeer goede resultaten

West-Europa registreerde zeer goede resultaten in het tweede kwartaal, nadat het in het eerste kwartaal enigszins was achtergebleven in vergelijking met andere regio’s. Het vertrouwen liet de grootste stijging in de geschiedenis van het onderzoek zien, en de saldi van orders, werkgelegenheid en kapitaaluitgaven namen allemaal aanzienlijk toe. De verbeterde vooruitzichten zijn voor een groot deel te danken aan een inhaalslag bij het uitrollen van vaccinaties in de EU, wat aan het begin van het jaar nog langzaam op gang kwam. De recente opheffing van de socialeafstandsbeperkingen en de stijgende exportvraag zullen in de tweede helft van het jaar een stevige economische groei aanwakkeren.

Vooruitzichten eurozone

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal gekrompen met 0,6 procent. Een nieuwe golf van COVID-besmettingen in het begin van het jaar leidde tot nieuwe beperkingen en lockdownmaatregelen. Bovendien werd het vertrouwen ondermijnd door een trage start van de vaccinatiestrategie. Maar de afgelopen maanden zijn de beperkingen in veel landen versoepeld en zijn vaccinaties in een stroomversnelling geraakt. Terwijl de binnenlandse vraag onder het niveau van vóór de pandemie blijft, hebben de productie en de export zich sterk hersteld, profiterend van het herstel van de internationale handel. De economische groei in de tweede helft van het jaar zal waarschijnlijk aan kracht winnen naarmate de consumentenbestedingen aantrekken. Fiscaal beleid zal ondersteunend zijn wanneer de distributie van het € 750 miljard omvattende EU Next Generation Fund begint, waarbij Italië en Spanje de belangrijkste begunstigden zijn. Voor het hele jaar zal de bbp-groei rond de 4,5 procent uitkomen, met een belangrijke bijdrage van de export. Deze prognoses impliceren dat het productieniveau halverwege volgend jaar zal terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

