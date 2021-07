Eumedion steunt SEC-bemoeienis met duurzaamheidsverslaggeving

Eumedion moedigt de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC aan om Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen te verplichten duurzaamheidsinformatie te publiceren. Eumedion moedigt de SEC verder aan om te streven naar internationale convergentie van duurzaamheidsverslaggeving via de binnenkort op te richten International Sustainability Standards Board (ISSB) van de IFRS Foundation.

De SEC vroeg in maart aan belanghebbenden of de beurstoezichthouder verslaggevingsstandaarden zou moeten opstellen op het terrein van klimaat en eventuele andere duurzaamheidsgebieden. Eumedion moedigt de SEC aan om dit onderwerp inderdaad ter hand te nemen, mede omdat duurzaamheidsinformatie voor institutionele beleggers in toenemende mate belangrijke informatie is voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Bovendien is deze informatie voor aandeelhouders van belang om bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen ter verantwoording te kunnen roepen over de geleverde duurzaamheidsprestaties.

Internationale harmonisatie

Eumedion dringt er bij de SEC er bij de SEC wel op aan om zo snel mogelijk toe te werken naar internationale harmonisatie van de duurzaamheidsverslaggeving. Eumedion deed dat eerder al bij de Europese Commissie ten aanzien van haar voorstel om Europese verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie op te stellen.

