EY beschuldigd van actief verhullen van fraude bij NMC Health

Accountantskantoor EY wordt beschuldigd van het “actief verhullen” van de zes jaar durende fraude bij NMC Health, een zorginstelling uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Dat meldt Bloomberg. Volgens NMC Health-oprichter Bavaguthu Raghuram Shetty onderhield controlerend accountant EY een “diepe en gezellige” relatie met leidinggevenden van de in problemen verkerende zorgorganisatie. Daarom zouden de accountants een oogje dicht hebben geknepen bij “duizenden verdachte transacties”. Met als gevolg dat investeerders meer dan tien miljard dollar verloren.

Actieve mede-samenzweerder

Shetty spande daarom recentelijk een rechtszaak aan in New York tegen EY, waarbij hij een schadevergoeding van 7 miljard dollar eist. “EY’s wangedrag was geen professionele nalatigheid, maar het actief en opzettelijk samenspannen met de beklaagden om hun fraude te verbergen”, aldus Shetty’s advocaat.

Shetty, de op één na grootste aandeelhouder in de zorgorganisatie, hangt momenteel zelf ook rechtszaak boven het hoofd. De hoofdschuldeiser van NMC Health beschuldigt hem van het overzien van de frauduleuze transacties. Echter, hij ziet zichzelf vooral als slachtoffer en niet als aanstichter van de fraude. Volgens hem is het de schuld van huisaccountant EY, die van een “volgzame auditor” veranderde in een “actieve mede-samenzweerder”.

Claim ongegrond volgens EY

EY laat in een reactie op de recente rechtszaak weten te geloven dat de claim van Shetty “ongegrond is” en dat ze zich daarom “krachtig” gaan verdedigen in de rechtbank.

Fictieve facturen

Tussen 2013 en 2019 zou er bij NMC Health gesjoemeld zijn met fictieve facturen om de financiële status van het bedrijf op te poetsen. In april vorig jaar werd duidelijk dat de zorgorganisatie in grote problemen verkeerde, na een rechtszaak in Londen. De aandelen van NMC Health kelderden eind 2019 al flink in waarde, en zakten vanwege de verdenkingen van fraude nog verder.

