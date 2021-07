Finance en Control Talk: Fred Conijn vertelt hoe dynamische sturing de organisatie slagvaardig maakt

In deze eerste Finance en Control Talk is schrijver, spreker en managementconsultant Fred Conijn te gast. Hij is dé expert in Nederland als het gaat om dynamische sturing. Zijn nieuwste boek ‘Dynamische sturing in turbulente tijden’ is super actueel. Sinds het uitbreken van de coronacrisis begrijpt iedereen opeens wat dynamische sturing is en waarom het belangrijk is.

Anja Jalink, hoofdredacteur van ControllersMagazine, praat in deze podcast met Fred Conijn over data, drijfveren en gedrag, over datamanagement én over de belangrijke rol die de controller daarbij kan spelen.

Verdiep uw kennis in een half uurtje. In de podcasts Finance en Control Talk gaan we in gesprek met experts op verschillende terreinen van het Finance-vakgebied.

