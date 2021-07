Finance week: rust in aanloop naar cijferseizoen

De komende week lijken vooral macro-economische cijfers het sentiment op de aandelenbeurzen te bepalen. Bij de bedrijven wordt volop gewerkt aan het afronden van de halfjaarrapportages. Tot het moment van publicatie, wat voor de meeste bedrijven over een paar weken is, zal het traditiegetrouw wat rustiger zijn. Verder blijft de oliesector het sentiment bepalen.

De landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten (OPEC+) proberen nog altijd tot een akkoord over productiebeperkingen te komen. Vooralsnog liggen de Verenigde Arabische Emiraten dwars. De vraag is of de andere landen akkoord gaan met een stevigere productieverhoging die Abu Dhabi zou eisen. De onderhandelingen worden naar verwachting maandag hervat.

Herstel van dienstensector

Maandag verschijnen ook cijfers over de dienstensector van grote economieën als Japan, China, het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de eurozone, die wat kleur aan sessie kunnen geven. Tot nu toe was vooral de industrie de drijvende kracht achter het economische herstel uit de coronacrisis. Maar nu steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen worden doorgevoerd, wordt ook meer duidelijk over het herstel van de dienstensector met daarin de horeca en het toerisme.

Wall Street blijft op de eerste handelsdag van de week dicht vanwege Onafhankelijkheidsdag, dat zondag door de Amerikanen wordt gevierd. De cijfers over de Amerikaanse dienstensector volgen dan ook een dag later. Dinsdag zijn er ook cijfers over de Duitse fabrieksorders, terwijl verder het economisch sentiment in de grootste economie van Europa wordt gepeild.

Inflatiecijfers uit Nederland

Komende week zijn er verder cijfers over de Duitse en Britse industriële productie. Ook staan inflatiecijfers uit Nederland op de agenda, evenals de notulen van de laatste vergadering van de Europese Centrale Bank en die van de Amerikaanse Federal Reserve. Beleggers zullen met name speuren naar aanwijzingen over het eventueel afbouwen van steunmaatregelen, terwijl opmerkingen over eventuele rentestappen worden gewogen. Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, vreest dat de risico’s van een te hoge inflatie worden onderschat. Hij denkt ook niet dat de inflatie tijdelijk zal zijn, zoals veel van zijn collega’s wel verwachten.

Verder is het voor beleggers vooral wachten op de cijferperiode. Komende week staan er nog geen cijferpresentaties op de planning. De eerste in Amsterdam genoteerde fondsen komen volgende week met een update.

