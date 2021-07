Finance wordt om leiderschap gevraagd – en grijpt die rol

Digitale technologie is een van de belangrijkste aanjagers van de transformatie van finance. We praten al heel lang over de noodzaak om de CFO een centralere positie te geven in de boardroom van een organisatie. Het financiële team is niet meer de stille rekenmeester, die vooral op de rem trapt als budgetten overschreden dreigen te worden, maar bepaalt mede de koers en groei van de organisatie. Digitale technologie geeft finance de instrumenten en inzichten om die rol nu ook waar te maken.

De transformatie van finance, de strategische rol van de CFO – het zijn grote thema’s die je niet even op een achternamiddag regelt. Hoewel, als zich de gelegenheid voordoet dat je zowel wetenschap, de top van het bedrijfsleven als specialisten in finance bij elkaar hebt, dan kun je een heel eind komen in het schetsen van de uitdagingen en het pad naar de toekomst. Begin juni deed zich zo’n gelegenheid voor, bij Workday Elevate. Tijdens dat online event bespraken we met een breed veld de veranderende wereld van finance.

Finance pakt het podium

Professor Frank Verbeeten, hoogleraar Accounting van de Universiteit van Amsterdam, stelde daar dat finance – terecht – meer en meer het podium pakt. De belangrijkste driver van die ontwikkeling? Digitale technologie, aldus Verbeeten.

“Ten eerste heeft technologie grote impact op de manier waarop de business opereert en hoe we processen inrichten. Dat heeft dan uiteraard zijn weerslag op de boekhouding en financiële verslaglegging. Want als de operatie verandert, verandert Finance mee. Maar technologie stuurt ook de veranderingen in het financiële team zelf. Er is veel meer data beschikbaar en het team is de spil in het analyseren en valideren van die toenemende datastromen, uit interne en in toenemende mate externe bronnen. Dat vraagt om een andere manier van werken en om andere vaardigheden binnen het team.”

Kijk verder dan spreadsheet

Daarbij is volgens Verbeeten de tijd voorbij dat finance alleen terugkeek en rapporteerde over de afgelopen periode. Continu plannen, liefst realtime, wordt nu gevraagd. Het financiële handwerk wordt meer en meer geautomatiseerd en dat maakt de weg vrij voor meer analyse en scenarioplanning. “Kijk verder dan spreadsheets.” Op die manier kan de totale organisatie met meer weerbaarheid en wendbaarheid reageren op veranderingen. Op de vraag hoe de financiële afdeling die toegenomen agility kan ondersteunen en versterken, noemt Verbeeten drie ijkpunten, die ik hier verkort weergeef.

Verantwoorde agility en schaalbaarheid zijn alleen mogelijk op een solide digitale backbone, een betrouwbare (cloud)infrastructuur die data en processen continu beschikbaar maakt. Dat is een voorwaarde om snel op basis van eenduidige data en feitelijke inzichten strategische beslissingen te nemen. Bouw flexibiliteit in in budgetten en prognoses. Als budgetten minder star zijn, is er meer ruimte om te ontdekken wat wel werkt en wat niet werkt. Het financiële team moet een ‘forward looking’-houding hebben. Kijk liever vooruit dan achterom. Met terugkijken loop je per definitie achter de ontwikkelingen aan. Werk met onderbouwde scenario’s die laten zien wat de consequenties zijn van beslissingen of incidenten.

Het verhaal achter de cijfers

Meebewegen met ontwikkelingen is niet voldoende voor de financiële professionals. “Finance wordt om leiderschap gevraagd”, zei Andre Secrest, Group Controller van Atlas Professionals, tijdens Workday Elevate. Dat is wat hem betreft enerzijds een functionele oproep om data aan het werk te zetten en analyses en inzichten te gebruiken om de richting van de organisatie te bepalen. Anderzijds heeft het te maken met de opstelling van de financiële afdeling. Secrest: “Laat duidelijk zien wat de ‘why’ van je financiële afdeling is. Wat drijft je, wat is je missie? Laat ook zien welke voordelen jouw activiteiten en expertise opleveren.”

“Dankzij digitalisering komen tijd en capaciteit vrij voor meer inhoudelijke en strategische vraagstukken”

De digitale technologie heeft de positie van finance ook opener gemaakt. Het is niet meer de afdeling waar vaak het bordje ‘niet storen’ op de deur hangt en waar bij tijd en wijle, zeker tijdens de afsluiting van een periode, het stoom onder de gesloten deur vandaan komt. Mando Vroling, CEO van netwerkorganisatie Transformation Forums, vertelde tijdens het online event dat de CFO veel meer een leider is dan tien jaar geleden. “De CFO en CEO zitten veel dichter bij elkaar. De deuren gaan open en de silo’s beginnen langzamerhand te verdwijnen.” En wat is de bijdrage van technologie daarin? Vroling: “Dankzij digitalisering komen tijd en capaciteit vrij voor meer inhoudelijke en strategische vraagstukken. Het gaat niet meer zozeer om de cijfers, maar meer om het verhaal achter de cijfers.”

