Handvaten voor strategisch kostenmanagement

Het vakgebied management control houdt zich bezig met de implementatie van (strategische) doelstellingen voor organisaties. Naarmate de organisatie beter wordt bestuurd en de mensen in de organisatie beter worden aangestuurd, is de organisatie beter in staat om de doelstellingen te realiseren.

Het vakgebied management control is een breed vakgebied dat in de afgelopen decennia volop in de belangstelling heeft gestaan en een belangrijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Deze belangstelling en ontwikkeling van het vakgebied blijkt onder andere uit het grote aantal concepten en modellen dat in deze periode is ontwikkeld en de aandacht die hieraan in de literatuur is besteed. Veel organisaties maken gebruik van meer traditionele technieken, zoals strategische planning, budgetanalyse en variatieanalyse. Waarschijnlijk omdat veel organisaties pas overgaan tot moderne technieken als deze zich in de praktijk hebben bewezen. Daarnaast blijkt dat organisaties die wel gebruikmaken van meer moderne technieken, deze disfunctioneel gebruiken. Voor een belangrijk deel blijkt dit te verklaren door de mindere ervaring met de moderne technieken en de informatie die door middel van de technieken beschikbaar komt. De informatie die door dergelijke moderne technieken, zoals balanced scorecard, activity based costing en benchmarking, wordt opgeleverd, is daardoor vaak minder betrouwbaar en eenvoudiger te manipuleren.

Averechtse uitwerking

Deze bevinding plaatst kanttekeningen bij het zonder meer implementeren van nieuwe management control-technieken. Dergelijke technieken hebben meestal tot doel het verkrijgen van betere informatie voor strategieformulering en -implementatie, het belonen en bevorderen van managers en het faciliteren van de juiste operationele beslissingen. Als de opgeleverde informatie echter minder betrouwbaar en manipuleerbaar is, zou het introduceren van een moderne techniek in de praktijk makkelijk averechts uitwerken. Daarnaast blijkt dat niet altijd de juiste instrumenten worden ingezet in relatie tot de te bereiken beheersingsdoelstelling.

Samenhang blijft onderbelicht

Het is daarbij opmerkelijk dat in de literatuur en in het onderwijs voornamelijk aandacht wordt besteed aan afzonderlijke technieken van management control. De samenhang tussen de verschillende management control technieken is daarbij relatief onderbelicht gebleven. In de praktijk ervaren veel controllers, administrateurs en managers het dan ook als een probleem om het niveau van control van hun organisatie in kaart te brengen en de juiste combinatie van technieken in te zetten om beter ‘in control’ te komen. Veel veranderingstrajecten stranden hierdoor in uitgebreide adviesrapporten en beleidsnotities. De daadwerkelijke implementatie komt helaas vaak niet tot stand.

Zeven aandachtgebieden

Als een organisatie haar management control systeem wil optimaliseren, bestaat de eerste stap uit het analyseren van het beheersingsinstrumentarium om vast te stellen wat de huidige status en kwaliteit van het management control systeem is. Een handig hulpmiddel voor het analyseren van organisaties is het 7-S model. De centrale gedachte achter het 7-S model is dat er in een organisatie zeven aandachtsgebieden zijn, die voortdurend in onderlinge wisselwerking moeten worden bekeken. Organisatorische beslissingen op het ene gebied hebben hun consequenties voor andere gebieden. Het is geen wetmatigheid dat bepaalde problemen altijd via een bepaald aandachtsgebied moeten worden opgelost. Vaak zijn er in de andere aandachtsgebieden zeker zulke goede oplossingen denkbaar. Dit impliceert dat beslissingen altijd moeten worden afgewogen ten opzichte van hun invloed op andere aandachtsgebieden en dat moet worden gekeken of er geen oplossingen voorhanden zijn in deze andere aandachtsgebieden. Een manager kan zich, om dingen gedaan te krijgen, bijvoorbeeld beroepen op de formele organisatiestructuur. Hij kan echter vaak meer bereiken als hij duidelijk weet te maken dat hetgeen hij tracht te bereiken in het belang van beiden of van de organisatie als geheel is.

Strategisch kostenmanagement bestaat uit het maken van keuzes op basis van informatie over de kosten

Maken van keuzes

Strategisch kostenmanagement bestaat uit het maken van keuzes op basis van informatie over de kosten. Strategisch kostenmanagement ondersteunt het management bij het maken van een keuze voor de juiste producten en/of diensten, klanten en kanalen om de winstgevendheid te verbeteren en daardoor de continuïteit zeker te stellen. Deze keuze beïnvloedt de behoefte aan activiteiten en de daarmee samenhangende middelen. Zo zorgt het bevorderen van bankieren via internet voor een verminderde behoefte aan invoercapaciteit van betalingstransacties, terwijl het beslag op IT-capaciteit juist wordt verhoogd. Voorbeelden van strategische toepassingen zijn: assortimentsbepaling, sourcingsbeslissingen, benchmarking van de prestatie van afzonderlijke business units en winstgevendheid van product- en klantenportfolio.

Formuleren van doelstellingen

De doelstellingen van een organisatie ontstaan niet vanzelf. De meeste organisaties besteden daarom expliciet aandacht aan het formuleren van doelstellingen, in een proces dat strategische planning wordt genoemd. De uitkomsten van het proces van strategische planning vormen daarom het startpunt van de planning- en controlcyclus. Als de doelstellingen van de organisatie zijn vastgesteld worden daarvoor als eerste de doelstellingen ten aanzien van kostenmanagement daaraan gekoppeld en wordt een planning opgesteld om de doelstellingen te realiseren. Vervolgens kunnen de doelstellingen per afdeling worden uitgewerkt. Dit levert een totaaloverzicht op van alle operationele doelstellingen voor de geplande kostenmaatregelen met de daarbij behorende verantwoordelijkheden, mijlpalen en het tijdpad. Andere voorwaarden voor control zijn de mogelijkheid om het realiseren van doelstellingen te kunnen meten, te kunnen kiezen uit alternatieven en het hebben van kennis van potentiële uitkomsten.

Efficiëntie verhogen

Waar het bij strategisch kostenmanagement gaat om de effectiviteit van de activiteiten, heeft tactisch kostenmanagement tot doel de efficiëntie van het voortbrengingsproces te verhogen. Dat leidt tot het verlagen van de kostprijs en beter gebruik van de beschikbare middelen. Voorbeelden van tactisch kostenmanagement zijn procesverbetering, kostenbeheersing, planning, budgettering en prestatiebeoordeling.

Succesfactoren

De aandacht voor kostenmanagement is de afgelopen jaren binnen veel organisaties sterk toegenomen. Groeiende concurrentie in een globaliserende economie, kortere levenscycli van producten, grote schommelingen van koersen en prijzen zijn ontwikkelingen waar veel organisaties niet omheen kunnen. Ze vragen nadrukkelijk om een passend financieel beleid dat door het management van de organisatie wordt gedragen. Daarvoor moet worden vastgesteld waar een organisatie op wil sturen. Succesfactoren daarbij zijn:

het vaststellen van duidelijke doelen en indicatoren voor kostenbeheersing;

het gebruiken van procesgerichte kritische prestatie-indicatoren; en

het aanpassen van de kritische prestatie-indicatoren als de strategische omstandigheden veranderen.

Strategische kostenanalyse stelt het management in staat om vast te stellen waar in de operationele bedrijfsvoering de waarde voor de klant kan worden verhoogd danwel de kosten van het voortbrengen van producten en/of diensten kunnen worden verlaagd. Het analyseren en begrijpen van de kostenstructuur kan daarbij de sleutel zijn tot het ontwikkelen van succesvolle strategieën.

Auteur: Drs. R.M. Kieft RA is zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) B.V.

