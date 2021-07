Met de kennis die jij hebt opgedaan tijdens de coronacrisis, hoe vaak zou je nog naar kantoor willen? Deze vraag ligt zo voor de hand dat die in bijna iedere organisatie wordt gesteld.

Volgens Kilian W. Wawoe zitten er echter drie fouten in de vraag. Het gaat bij werken niet om ‘jij’, maar om ‘wij’. Werk is een teamsport, waarbij het gaat om samenwerken. Het gaat niet om ‘hoe vaak’, maar om ‘wat’ je op kantoor komt doen. Als we op het werk komen en we zonderen ons de hele dag af, wat voegen we dan toe aan de groep? Het gaat niet om ‘willen’, maar om wat we afspreken wat we op kantoor ‘doen’. De juiste vraag is dus: ‘wat gaan we met de kennis die wij hebben opgedaan tijdens corona doen zodat we het team (op afstand) kunnen laten functioneren?’

Wawoe vond tijdens de lockdown meer dan 600 artikelen over thuiswerken, sprak honderden mensen over hun ‘thuiswerk-ervaringen’ en nam vragenlijsten af bij duizenden medewerkers, en werkte met tientallen organisaties aan een nieuwe vorm van samenwerken die hij het corporate brein noemt.

Wie een makkelijk boekje zoekt met wat tips voor het thuiswerken kan dit boek beter niet lezen. Het is een grondige analyse, die wetenschappelijk is getoetst en praktisch wordt uitgewerkt en de vraag beantwoordt welke lessen we kunnen trekken en welke kansen we kunnen verzilveren na het massale thuiswerken tijdens corona.

Het corporate brein stelt organisaties in staat om medewerkers beter te laten presteren op afstand en op kantoor, en stress op het werk te verminderen. Als iedereen de regels van dit boek volgt, hoeven we nooit meer in de file te staan.

Over de auteur:

Dr. Kilian W. Wawoe is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, consultant en een veelgevraagd spreker. Van zijn hand verschenen eerder de bestsellers: Bonus, Het nieuwe belonen en Performance management in een agile werkomgeving.

