Hoe de financiële wereld volledig verandert de komende decennia

De Vierde Industriële Revolutie zet elke industrie volledig op z’n kop. De impact van exponentiele technologie en trends gaan ook de financiële en banking sector op hun grondvesten doen schudden. Stoelriemen vast, het wordt een wilde rit.

Covid-19 betekende digitale transformatie op steroïden. Plotseling waren we allemaal screenagers en bestelden zelfs de digibeten, opa’s en oma’s er lustig online op los. Zoom en Netflix groeiden als kool.

Vierde Industriële Revolutie

Bedrijven racen als nooit tevoren naar de beurs en verzilveren recordprijzen. De hausse is aangewakkerd door een stortvloed aan contanten die centrale banken in de economie hebben gepompt tijdens Covid-19. Ook zagen we de opkomst van individuele investeerders, die graag een deel van hun favoriete bedrijven willen kopen. Nieuwe fintechspelers worden steeds vaker en steeds sneller zeer significante spelers. Op mijn watchlist staat bijvoorbeeld wealth management platform Addepar. Men verwacht in het eerste kwartaal van 2022 naar de beurs te gaan.

De echte disruptie van banking en finance gaan we de komende tien jaar zien. Als we de motorkap van de Vierde Industriële Revolutie opentrekken, zien we een scala aan exponentiële technologieën die onze lineaire minds amper nog kunnen bevatten. Sciencefiction wordt realiteit. Sterker nog, Musk, Bezos, Branson vliegen back2back met NASA. Succesvol zijn in de toekomst draait om verbeeldingskracht, niet over gelijk hebben. Ceo’s en cfo’s: kijk sci-fi-films.

Boomer Coin en altcoins

Natuurlijk probeerden Wall Street, Banken en de SEC lange tijd blockchain, crypto en NFT’s aan banden te leggen. Power to the people, smart contracting en transparantie veranderen waardeketens en slopen bestaande businessmodellen. Dat kun je best een tijdje proberen tegen te houden maar if you cannot beat the movement, join it! Inmiddels nemen centrale banken CBDC’s (central bank digital currencies) ook serieus en mag men in de US zelfs deelnemen aan Stablecoins.

Jonge investeerders noemen Bitcoin al ‘Boomer Coin’ en ze omarmen Dogecoin en andere Altcoins. De generatiekloof wordt pijnlijk zichtbaar. Digital natives hebben een zeer hoge bereidheid om financiële diensten af te nemen van Big Tech-spelers als Amazon, Google, Apple en in mindere mate Facebook. De moderne digitale consument is geen koning, geen keizer maar dictator. Bevalt jouw service ze niet? Dan swipen ze je in een keer voorgoed uit hun leven.

Ouderwetse mannen in pakken

De bedrijven van de toekomst hebben een trend-gedreven innovatiecultuur. Dat betekent uit de comfortzone voor de c-suite in finance. Verantwoorde risico’s nemen en innoveren. De ‘zo doen we het hier al twintig jaar’ is dodelijk in dit tijdperk. De komende dertig jaar verandert de wereld meer dan de afgelopen driehonderd jaar! Dus wil je succesvol zijn, overleven en groeien? Dan heb je digital leadership en cyberpunks nodig. In de board, in het management en door de hele organisatie.

De allergrootste uitdaging die ik zie voor de hele financiële sector? Ouderwetse mannen in pakken die nog denken op de klassieke hiërarchische manier. Deze groep een switch laten naar het ‘Customer Obsession’ model van Amazon? Je voelt het nu al piepen en kraken. Bovendien, klantobsessie is niet alleen luisteren naar klanten. De obsessie voor de klant is ook namens hen uitvinden en pionieren. Dat staat in schril contrast tot risicomijdend of trendvolger zijn. Hier ligt ook een grote rol voor cfo’s weggelegd. Men zal anders naar nieuwe businessmodellen en naar de moderne mens moeten gaan kijken. Durven innoveren en investeren. Da’s cultuur, mindset en DNA.

Naar Ambient Banking

De financiële sector heeft heel hard digitaal talent nodig. En mensen met de skills voor de Vierde Industriële Revolutie: AI Freaks, IoT experts, Crypto talent en digital natives. De grote uitdaging hier? Big Tech hengelt dat talent allang naar binnen. Met dikke salarissen, gadgets en een campus waar je in je shorts op je skateboard binnen kunt komen zeilen om vervolgens in je zitzak neer te kunnen ploffen met je laptop. Da’s voor een jonge snelle generatie wel een stuk uitdagender dan in een formele setting rond te moeten lopen in pak met stropdas.

Na eeuwen van alleenrecht moeten traditionele banken nu knokken voor hun plek in de waardeketen. Na de ontvlechting van grote banken zien we challengers en neobanks, zoals Revolut, Monzo en Robinhood. We gaan van Banking-as-a-Product naar Banking-as-a-service en straks naar Banking-as-a-Lifestyle ofwel Ambient Banking. Legacy-systemen moeten om naar geavanceerde en slimme technologie en platforms. Zeker om de strijd met de Big Tech-spelers aan te kunnen.

Markt vol nieuwe spelers

Deden we nog lacherig of hautain over die fintechstartups? Het aantal blijft maar groeien en de kleine vissen vormen inmiddels een grote school piranha’s. Ook zien we een aantal kleine vissen snel groot worden. Er komen jaarlijks 500+ nieuwe fintechspelers bij en er wordt ruim 50 miljard dollar per jaar geïnvesteerd in fintech. Machine learning, algortimes, AI, robots en biometrische technologie worden van eminent belang.

Zoals Peter Drucker het zo prachtig uitdrukte: ‘Culture eats strategy for breakfast.’ De financiële sector is gigantisch. Er liggen heel veel groeikansen. Maar dan moet het roer om en zal de financiële sector de strijd aan moeten met de Big Tech-spelers. Want die willen maar al te graag een grote hap uit de taart nemen. En ik kom uit de Big Tech-hoek en kan u verzekeren, ze gaan voor de hele taart!

Auteur: Igor Beuker

