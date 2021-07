IMF houdt voorlopig vast aan eerdere prognose voor wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt voorlopig vast aan zijn eerdere voorspelling dat de wereldeconomie dit jaar met ongeveer zes procent groeit. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva gezegd op een onlinebijeenkomst voor economen. Volgens haar zien de vooruitzichten voor afzonderlijke landen er inmiddels wel anders uit dan bij de laatste grote raming in april.

De invloedrijke organisatie uit Washington komt volgende week met nieuwe voorspellingen naar buiten. Maar Georgieva brengt voorafgaand aan IMF-ramingen vaak wat nieuws naar buiten, zo ook nu. Toch blijft er nog veel onduidelijk. Hoeveel groei er volgend jaar naar verwachting inzit heeft Georgieva bijvoorbeeld nog niet verteld.

Grote vorderingen gemaakt

Sinds april hebben met name de rijke landen in de wereld grote vordering gemaakt met het vaccineren van hun bevolking. Het IMF wees er samen met andere internationale organisaties onlangs al op dat er door het verschil in middelen een scheiding dreigt te ontstaan tussen rijke en arme landen. De wereld zou echter moeten inzetten op vaccinaties in alle landen en hiervoor zou ook geld beschikbaar moeten komen, vindt het fonds.

“Sommige landen zullen nu naar verwachting sneller groeien, sommige landen zullen nu naar verwachting langzamer groeien”, aldus Georgieva. Ze geeft daarbij aan dat de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus het momentum van het economisch herstel ook kan vertragen. Daardoor dreigen overheden nieuwe beperkende maatregelen te moeten doorvoeren, met economische schade tot gevolg.

