Internationale CFO Summit presenteert topsprekers op snijvlak tech en finance

Executive Finance presenteert met groot plezier u de eerste editie van de Bright Future of Finance Summit op 2 november 2021. Internationale topsprekers op het snijvlak van finance en technologie nemen u, andere CFO’s en financiële leiders in Europa mee in de laatste technologische ontwikkelingen. Daarnaast is er uiteraard royale gelegenheid om te netwerken, te discussiëren en waardevolle inzichten op te doen.

The Bright Future of Finance biedt u een boeiende mix van technologische inzichten, key notes van vooraanstaande sprekers uit finance en vooraanstaande academici van wereldklasse. Ontdek hoe technologie nieuwe kansen biedt aan financiële leiders om meer impact op de business te maken. Maar ook hoe tech organisaties in staat stelt om te verbinden, hun waarde te vergroten en hun prestaties te verbeteren. Kortom, u krijgt het beste uit beide werelden. Inclusief hét toekomstbeeld: waar gaat tech in finance heen? Sluit u ook aan bij tweehonderd financiële leiders vanuit de Fortune 500, banken, financiële instellingen, FinTech-bedrijven, telecommunicatiebedrijven, productiebedrijven, de toeleveringsketen en e-commerce in Europa. We verwelkomen u graag!

“Discover how technology is creating new and unique opportunities for financials to drive more business impact”

Wilt u kaarten bemachtigen voor deze 100 procent digitale summit?

Ga naar https://brightfutureoffinance.com/ Als abonnee van Executive Finance ontvangt u een korting van maar liefst 50 procent korting op de reguliere ticketprijs.



U betaalt 199 in plaats van 399 euro per persoon (excl. btw)! Uw inschrijving is inclusief het nieuwste boek van Michael Wade, hoogleraar innovatie en strategie IMD Business School, ALIEN Thinking: Attention, Levitation, Imagination, Experimentation and Navigation.

Datum: 2 november

Tijd: 3:00 – 6:30 PM CET

Summit speakers:

Michael Wade, hoogleraar innovatie en strategie IMD Business School

We zijn vereerd dat we Michael Wade, vooraanstaand hoogleraar innovatie en strategie aan de prestigieuze IMD Business School, aan u mogen voorstellen. Hij bekleedt bij IMD Business School de Chair in Digital Business Transformation en is er directeur van het Global Center for Digital Business Transformation. “De beste transformaties, die met de hoogste kans op succes en de meest duurzame, zijn holistisch”, stelde ade eerder tegenover Executive Finance. “Je moet een organisatie zien als een soort symfonieorkest. Stel zo’n orkest speelt altijd Weens-klassiek en gaat ineens romantisch spelen dan moeten alle secties – blazers, strijkers, slagwerkers – daarin mee. Zo is het bij digitale bedrijfstransities ook.”

Eric Lenard, Vice President of Finance van Robotics and Digital Solutions Johnson & Johnson

Eric Lenard is Vice President of Finance van Robotics and Digital Solutions bij Johnson & Johnson, wereldwijd het grootste bedrijf voor medische producten. Hij is financieel en strategisch leider in de robotisering en digitalisering van de bedrijfsvoering. Lenard werkt sinds 2004 bij Johnson & Johnson, waarbij hij verschillende financiële leiderschapsposities heeft bekleed in de divisies Vision Care, General Surgery en Orthopaedics. Hij heeft daarnaast drie jaar aan het hoofd gestaan van de afdeling Corporate Treasury voordat hij zijn huidige functie in juni 2019 aanvaardde.

Craig R. Baldino, Vice President Finance Solutions and Technology Johnson & Johnson

Als Vice-president Finance Solutions and Technology en lid van het Global Finance Leadership Team van Johnson & Johnson geeft Baldino leiding aan het transformatieprogramma van het concern genaamd Finance Technology and Analytics. Dat naast de aansturing van de Global Planning Centers of Excellence van het bedrijf. Baldino is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van technologische praktijktoepassingen. Dat ten dienste aan de groeidoelstellingen van Johnson & Johnson. Baldino brengt meer dan vijfentwintig jaar aan ervaring mee in verschillende functies in sectoren zoals de industrie en consumentengoederen.

Jim Stolze, oprichter van het platform Aigency

Jim Stolze weet als geen ander humor, technologie en inspiratie met elkaar te verbinden. Hij is de oprichter van Aigency, een platform waarmee hij Nederlandse startups op het gebied van artificial intelligence koppelt aan multinationals. In 2019 kwam zijn boek ‘Algoritmisering, wen er maar aan!’ uit dat meteen in de managementboek top tien stond. Stolze realiseert zich hoe groot de impact van AI is en gaat worden. Hij richtte eerder een reclamebureau en een online marketingbureau op. Na optredens bij DWDD en Pauw & Witteman werd Jim Stolze bij het grote publiek bekend als oprichter van TEDxAmsterdam.

Igor Beuker, internationaal topspreker

Beuker is een internationale topspreker op gebied van marketing, media, digitale transformatie en trend driven innovatie. Achter de schermen is Beuker award winnend marketing strateeg voor merken als Nike, Amazon, L’Oréal en Unilever, trendwatcher voor Fortune 500-bedrijven, ondernemer met meerdere exits op zijn naam en angel investor. In zijn ogen wordt het tijd dat de digital natives de ruimte krijgen bij de CEO’s van grote bedrijven, ook wel ‘de ouder denkers’ genoemd.

Chris Out, Growth Hacking Expert

Chris Out heeft als voormalig accountant het Growth Hacking Agency RockBoost opgericht, opgebouwd en in 2020 succesvol verkocht. Hij adviseert nu bedrijven over de gehele wereld op het gebied van de laatste groeistrategieën en het omzetten van ideeën naar nieuwe omzetstromen. Out is auteur van het boek Structuring for Extreme Revenue Growth: How to quickly monetize your biggest business opportunity dat in 2021 uitkomt.

Alain Mulder, Senior Director Europe Operations Institute of Management Accountants

Alain Mulder is Senior Director Europe Operations bij het Institute of Management Accountants (IMA). Dat is de wereldwijde non-profit organisatie achter het Certified Management Accountant-programma. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsontwikkeling, activiteiten, marketing en communicatie. Mulder wordt regelmatig uitgenodigd op internationale bijeenkomsten om te spreken over thema’s als professionele ontwikkeling, accounting, wereldwijde economische omstandigheden en de toekomst en transformatie van financieel management. IMA is een van de grootste en meest gerenommeerde verenigingen die zich uitsluitend richt op het bevorderen van het beroep van management accountant.

De competitie steeds die stap voorblijven

Tot slot legt Renske van de Merbel (foto rechts), uitgever van de financiële merken van Vakmedianet, de gedachte achter de internationale CFO Summit uit. “De behoefte aan financiële leiders om samen te komen om kennis over finance en technologie op te doen is nog nooit zo groot geweest. De digitale transformatie die organisaties doormaken verandert de rollen in finance volkomen. Vanuit Executive Finance, ons Nederlandse merk voor CFO’s en financiële leiders, richten we onze blik daarom voor het eerst op Europa. Inderdaad, Executive Finance goes international. Met een ijzersterk programma dat financials in executive posities de mogelijkheid biedt om hun horizon te verbreden. Zo dragen wij bij aan interessante nieuwe inzichten, die CFO’s en hun organisaties helpen om de competitie steeds die stap voor te blijven.”

