John Morssink volgt Albert van Bolderen op als CFO Zeeman

Albert van Bolderen, CFO van de Zeeman Groep B.V., heeft bekend gemaakt per 31 december 2021 met pensioen te gaan. Hij wordt opgevolgd door John Morssink, die per 1 oktober 2021 bij Zeeman in dienst treedt. Na een introductieprogramma van drie maanden neemt hij per 1 januari 2022 de verantwoordelijkheden over van Van Bolderen.

Van Bolderen was van 2005 tot 2009 CFO van Zeeman, waar hij in 2011 terugkeerde. Van Bolderen stuurt naast Financiën ook ICT en Supply Chain aan en vervulde een zeer bepalende rol in de groei van het bedrijf. Inmiddels heeft Zeeman 1300 winkels in zeven landen in Europa.

Onschatbare waarde

CEO Erik-Jan Mares: “Van Bolderen is van onschatbare waarde geweest voor de financiële stabiliteit die ons bedrijf kenmerkt. Vanuit zijn enorm brede retailervaring brengt hij overzicht en houdt hij Zeeman dagelijks op koers. We gaan zijn inzicht en visie missen en zijn blij dat we hem nog tot het eind van het jaar in huis hebben. Het was niet eenvoudig om iemand te vinden die in zijn voetsporen kan treden, maar met John Morssink denken wij een zeer geschikte opvolger te hebben gevonden met wie wij de volgende stappen in de groeistrategie van Zeeman kunnen zetten.”

CEO Erik-Jan Mares: “Albert van Bolderen (foto) is van onschatbare waarde geweest voor de financiële stabiliteit die ons bedrijf kenmerkt”

Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Bert Roetert: “Van Bolderen heeft Zeeman de afgelopen jaren in rustig vaarwater weten te houden, door zijn feilloze financieel beheer. De Raad van Commissarissen en de familie Zeeman zijn Van Bolderen veel dank verschuldigd voor wat hij in veertien jaar tijd voor Zeeman textielSupers heeft betekend. We heten zijn opvolger John Morssink van harte welkom en wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe rol.”

Carrière Morssink

Morssink (54) is zijn carrière begonnen bij Ahold, voornamelijk in financiële rollen en hij heeft zijn werkzaamheden daar afgesloten als financieel directeur van Albert Heijn Supermarkten. Via PostNL en Kwantum kwam hij terecht bij zijn huidige werkgever, Vion Food Group, waar hij de laatste drie jaar CFO was.

