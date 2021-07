“Het duurt niet lang meer voordat kunstmatige intelligentie de norm is”

Het gebruik van Artificial Intelligence is nog geen gemeenhoud onder financials, maar de ontwikkeling is bezig aan een grote opmars. Dat stelt Sami Peltonen, vice president P2P product management bij Basware. “AI en Machine Learning vind je steeds meer terug in financiële processen en applicaties. Het duurt niet lang meer voordat het de norm is.”

Het is volgens Peltonen noodzakelijk dat organisaties een weloverwogen beslissing nemen als ze AI willen implementeren. “Het is belangrijk dat je met een aanbieder van AI bespreekt waar je het kunt inzetten. Het moet geen doel op zich zijn. Ook is het noodzakelijk om te weten dat kunstmatige intelligentie in feite zo goed is als de data die erachter zitten. Als organisatie moet je wel in staat zijn om te automatiseren. Ook al heb je de beste algoritmes ter wereld tot je beschikking, als je niet genoeg data hebt of de kwaliteit is niet afdoende, dan hebben deze algoritmes geen waarde. Je moet dus data verzamelen uit je processen, het goed opslaan en compatibel maken voor AI.”

Tijdbesparing

“AI makes life so much easier”, stelt de Fin vervolgens. “AI werkt op basis van historische data en kan zodoende eerder ingevoerde processen en regels onthouden. Hierdoor hoef je deze niet telkens opnieuw in te voeren en dat levert je een enorme tijdsbesparing op. Daarnaast werkt AI samen met andere processen, zoals het orderacceptatieproces. Als je je inkooporders moet accepteren, kun je AI gebruiken voor aanbevelingen en om je leveranciers te screenen. Hebben je leveranciers bijvoorbeeld geen connecties met terroristen of maken ze gebruik van kinderarbeid? En hanteren ze dezelfde ethische waarden die jij als organisatie ook nastreeft?”

Sami Peltonen: “AI geeft een beter inzicht in wie nu eigenlijk je klanten zijn.”

Beter gefundeerde beslissingen

Een derde voordeel dat Peltonen noemt is dat de financial met het gebruik van AI in staat is tot het nemen van beter gefundeerde beslissingen. “Financials werken met veel data, maar hebben vaak niet de tijd om alles te analyseren en die informatie te gebruiken voor hun beslissingen. AI verwerkt de data en verschaft inzichten, geeft voorspellingen en kan zelfs kleine aanbevelingen doen. Zonder dat je daarbij als gebruiker de controle verliest. Jij maakt uiteindelijk de keuzes, maar je kunt bijvoorbeeld wel het advies krijgen om je leveranciers e-facturen te sturen omdat je daarmee geld kunt besparen.”

Compliant worden

Organisaties worden met AI compliant, is Peltonen van mening. “Ook hier speelt AI een grote rol. Het informeert je hoe je processen in moet richten om te voldoen aan verschillende wet- en regelgeving. Vanuit financieel inzicht wil je als organisatie compliant zijn overeenkomstig de afspraken die je hebt met je leveranciers. AI helpt je te controleren of wat je koopt en betaalt in overeenstemming is met het contract dat je hebt afgesloten. Als je een factuur krijgt voor een bepaalde dienst of levering, kun je met AI controleren of dit is op basis van de gemaakte afspraken. En kun je je leveranciers screenen.”

Business meer waarde bieden

Waarom moeten organisaties, met de CFO voorop, AI gebruiken als ze dat nog niet doen? Peltonen: “Denk eens na wat het je oplevert als je je financiële processen automatiseert. Je maakt data beter zichtbaar en kunt dus beter beslissingen nemen. Je kunt de business meer waarde bieden en je optimaliseert je eigen processen. Het stelt je in staat om te analyseren of je je leveranciers wel snel genoeg betaalt. Maar ook: Kun je je factuurproces niet volledig automatiseren? Heb je een goed beeld met wie je zakendoet, gekeken naar de hele supply chain? Als je geen of slechts een beperkt antwoord kunt geven op deze vragen, dan is er ruimte voor verbetering en haal je voordeel uit het gebruik van AI.”

'AI brengt je organisatie naar een volgend niveau.'

Competitief zijn

Als je als organisatie competitief wilt zijn en je processen moeten snel en agile verlopen, dan is er volgens Peltonen geen andere keuze dan in te zetten op het gebruik van AI. “Door AI te gebruiken ben je in staat om je leveranciers snel te betalen en daarmee houd je de goede relatie in stand. Zonder AI kun je een organisatie prima laten draaien, maar het gebruik ervan brengt je juist naar een volgend niveau. Het geeft je financiële agility, het zorgt voor een automatiseringsslag en het geeft een beter inzicht in wie nu eigenlijk je klanten zijn.”

Cash is king

De maken van een automatiseringsslag in de organisatie is essentieel, besluit Peltonen. “De coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt dat je in staat moet zijn om waar dan ook te kunnen werken. Voorheen waren dat voor een CFO typische prioriteiten om te faciliteren, maar het zijn nu prioriteiten van de gehele organisatie.”

“Bovendien is cash nu king en daar komt AI weer om de hoek. Je wilt er zeker van zijn dat je het geld van jouw klanten krijgen, zodat jij jouw leveranciers weer kunt betalen. Je kunt nog wel enige tijd overleven zonder, maar in de komende jaren kom je AI overal tegen. Let op mijn woorden.”

