Zo kunnen banken hun oplossingen toekomst- en pandemiebestendig maken

Hoe kunnen banken samenwerken met externe leveranciers om hun oplossingen toekomst- en pandemiebestendig te maken? Anders la Cour, de medeoprichter en CEO van Banking Circle, deelt de bevindingen van recent onderzoek naar dit onderwerp.

Banken zijn dankzij samenwerkingen met fintechs en betaalinstellingen in staat om toegankelijke digitale oplossingen te leveren die aansluiten op de behoeften van hun particuliere en zakelijke klanten. De uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat de samenwerking die in 2020 ontstond uit noodzaak de norm wordt, in plaats van een vage herinnering.

Uitdagingen

Banking Circle heeft eind 2020 onderzoek uitgevoerd onder 300 beslissers op C-level bij banken in de Benelux, de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en Groot-Brittannië. Het doel was om te achterhalen welke interne, externe en pandemiegerelateerde uitdagingen hen ervan weerhielden om hun organisatie toekomstbestendig te maken en hun waardepropositie te verbeteren.

Volgens de onderzoeksresultaten, die in het whitepaper ‘Better business banking: Collaborating for success’ werden gepubliceerd, is de bestaande IT-infrastructuur de belangrijkste interne uitdaging die de realisatie van deze doelstellingen in de weg zit.

Obstakels voor effectiever bankieren

Banken koesteren grootste ambities. Zo blijkt uit het onderzoek dat de meeste banken al voor de coronacrisis plannen hadden voor een digitale transformatie. Die plannen werden echter opgesteld in een tijd waarin er andere technologieën gangbaar waren en behoeften van klanten er nog heel anders uitzagen. Banken die hun aanbod toekomstbestendig willen maken, worden hierdoor vandaag de dag geconfronteerd met diverse uitdagingen:

Voor 42 procent van de banken behoort de bestaande IT-infrastructuur tot de grootste uitdagingen

Een gebrek aan integratie met klantgerichte afdelingen vormt een probleem voor 40 procent van alle banken

Hoge klantenverwachtingen behoort voor 39 procent van de banken behoort dit tot de drie belangrijkste externe uitdagingen

Thuiswerken komt daarachteraan op de tweede plaats: voor 38,7 procent behoort dit tot de top drie van uitdagingen

De regelgeving vormt een uitdaging voor 34 procent van alle banken

30,7 procent ziet een naderende recessie als een belangrijke uitdaging

2021 bracht ook nieuwe uitdagingen rond de wet- en regelgeving met zich mee, in het bijzonder op het gebied van grensoverschrijdende handel. De Brexit zorgde voor ingrijpende veranderingen die op het moment van onderzoek nog niet volledig door de Europese banken in kaart waren gebracht. En in april traden de eisen van CBPR2 voor het elektronische berichtenverkeer van kaartverstrekkers in werking. Dit zorgt voor extra complexiteit en vraagt om investeringen in compliance.

Grensoverschrijdende betalingstrajecten

Ruim de helft van de banken bevestigt in het onderzoek dat ze voor de verwerking van grensoverschrijdende betalingen gebruik maken van directe clearing via centrale banken. Een vergelijkbaar aantal maakt gebruik van het netwerk van corresponderende banken. Circa een derde gebruikt hiervoor het SWIFT-netwerk.

Nu de wereldwijde handel geleidelijk terugkrabbelt naar het niveau van voor de coronacrisis, moeten banken klaarstaan om bedrijven te helpen met hun economische herstel. Toegang tot soepele en betaalbare internationale betalingen is daarvoor onontbeerlijk. Banken kunnen hiermee zelfs de kleinste retailer in staat stellen om klanten in elke geografische regio te bedienen. Dit zal mkb-organisaties en startups helpen om na de pandemie tot bloei te komen en de noodlijdende internationale economieën een boost geven.

De samenwerking met externe dienstverleners is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de zakelijke planning van banken. Zo beschikt de helft van de banken reeds over samenwerkingen of is van plan om de komende maand met een externe leverancier samen te gaan werken. Bij nog eens een derde staat dit op de agenda voor de komende twaalf maanden.

Een toekomst opbouwen

De pandemie blijft wereldwijd de overhand houden. Het herstel lijkt pijnlijk langzaam te verlopen, en er blijft sprake van veel onzekerheid. Daarom moeten banken meer dan ooit op zoek gaan naar kostenefficiënte manieren om zakelijke klanten te ondersteunen, wat de toekomst ook brengt. Die ondersteuning moet gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn en bovenal meerwaarde bieden.

Oplossingen moeten met niet al te hoge investeringskosten gepaard gaan, maar wel voldoende innovatiekracht en flexibiliteit bieden om tegemoet te komen aan de snel veranderende behoeften en verwachtingen.

–> Lees ook: CFO moet op financieringsmarkt verder kijken dan zijn neus lang is

Samenwerking met experts

Het afgelopen jaar kwamen banken en betalingsbedrijven tot de conclusie dat ze hun klanten het snelst van nieuwe oplossingen konden voorzien door samen te werken met een expert die de oplossing al van begin tot eind had ontwikkeld. Het was bijzonder inspirerend om te zien hoe de bancaire sector deze uitdaging aanpakte. De prioriteiten en budgetten werden op stel en sprong herzien. De realisatie van plannen voor digitale transformatie werd drastisch versneld om klanten de oplossingen te bieden die ze nodig hadden.

Klantenservicemedewerkers richtten thuis hun eigen callcenter in. Dit was allemaal niet makkelijk. Maar de pandemie hielp banken wel aan de motivatie die ze nodig hadden om hun processen en oplossingen toekomstbestendig te maken door middel van samenwerking.

Het is tijd om hier de vruchten van te plukken. Geconfronteerd met een unieke uitdaging kwamen banken in actie en creëerden ze een blauwdruk voor toekomstbestendig bankieren. Dat is de les die we van 2020 moeten leren.

