Mirjam van Velthuizen–Lormans nieuwe CFO ProRail

Mirjam van Velthuizen–Lormans is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Stientje van Veldhoven, red.) benoemd tot CFO. Met deze benoeming wordt Van Velthuizen–Lormans lid van de raad van bestuur van ProRail.

De benoeming vond plaats op voordracht van de raad van commissarissen van ProRail. Op dit moment is Van Velthuizen–Lormans lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. In die functie is zij als CFO verantwoordelijk voor digitalisering, organisatieontwikkeling, facilities en financiën. Op 1 november 2021 start zij bij ProRail in haar nieuwe functie.

Ervaren bestuurder

Voorzitter van de raad van commissarissen Hans Alders: “Met Van Velthuizen–Lormans haalt ProRail een ervaren bestuurder in huis, die goed past bij ProRail. Zij werkt al ruim 25 jaar in het publieke domein in uiteenlopende functies. Met deze schat aan ervaring kan zij bijdragen aan de opgave waar ProRail de komende jaren voor staat. Zij staat bekend als aanjager van vernieuwing en digitalisering binnen een organisatie. De raad is blij met haar komst en kijkt uit naar de samenwerking.”

Waardevolle kwaliteiten

Ook John Voppen, CEO van ProRail, ziet uit naar de samenwerking.” Wij zijn verheugd Van Velthuizen–Lormans als CFO te verwelkomen in onze raad van bestuur. Ze is een inspirerende bestuurder met strategisch inzicht en heeft een doeltreffende manier van aanpakken. Dat zijn waardevolle kwaliteiten die in combinatie met haar ervaring , instelling en persoonlijkheid zullen bijdragen aan onze ambities. Zij past uitstekend bij de maatschappelijke rol die ProRail in de samenleving inneemt. We kijken dan ook uit naar haar komst en waardevolle toevoeging.

Van Velthuizen–Lormans volgt Hans van Leeuwen op, die is gestopt om meer tijd met zijn familie door te kunnen brengen. Nynke Dalstra vervult de CFO-rol op interimbasis tot de komst van Van Velthuizen–Lormans.

