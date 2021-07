NBA: “Diversiteit moet vanzelfsprekend zijn”

De NBA heeft een formeel standpunt gepubliceerd ten aanzien van inclusiviteit en diversiteit. De beroepsorganisatie stelt dat meer inclusie en diversiteit bij bedrijven, accountantsorganisaties en de eigen organisatie “fair, noodzakelijk, logisch en slim” is.De samenleving is in alle opzichten divers en dus zou diversiteit vanzelfsprekend moeten zijn, aldus de NBA. Toch zien we dit in de top van bedrijven, organisaties en in de personeelsbezetting onvoldoende terug.

Bevorderen van kwaliteit

Diversiteit is fair, zo stelt de beroepsorganisatie, want verscheidene talenten krijgen daadwerkelijk gelijke kansen en kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen. Ook is het noodzakelijk, want inclusie en diversiteit bevorderen de kwaliteit binnen organisaties, zoals ook accountantskantoren, van besluitvorming en van de beroepsuitoefening.

Bovendien is diversiteit logisch en slim, want (potentiële) medewerkers, klanten en andere stakeholders zijn ook divers. Om een tekort aan nieuwe accountants te voorkomen is het van belang dat al het talent wordt benut en behouden voor de beroepsgroep en het register.

Percentages

Volgens de NBA vraagt verhoging van inclusie en diversiteit in de beroepsgroep om meer instroom en opwaartse doorstroom. De focus ligt daarbij nu bij vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond.

De NBA zet samen met leden en kantoren projecten op om diversiteit te bevorderen. Zelf hanteert de beroepsorganisatie als norm dat het bestuur, commissies en werkgroepen voor ten minste dertig procent uit vrouwen (en ook minstens dertig procent uit mannen) moeten bestaan. Op veel plaatsen wordt dat (bijna) gehaald.

Ook is de NBA charter ondertekenaar van Talent naar de top en committeert zich daarmee aan vijftig procent vrouwen in het managementteam. Deze norm wordt sinds 2019 gehaald. Verder is de NBA gestart met het genderneutraal formuleren van haar publicaties.

Ook doet de NBA dit jaar onderzoek naar de mate waarin de openbaar accountant toeziet op de verantwoording van organisaties ten aanzien van diversiteit.

