Nederlandse industrie doorstaat crisis beter dan gemiddeld in EU

De Nederlandse industrie is coronajaar 2020 in doorsnee beter doorgekomen dan het gemiddelde van de lidstaten van de Europese Unie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kromp de toegevoegde waarde, het verschil tussen de marktwaarde van de productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen, van de industriële sector vorig jaar met 2,6 procent. De krimp van de EU-landen bij elkaar was gemiddeld 7 procent.

Met name landen met een omvangrijke auto-industrie werden hard geraakt door de crisis, zoals Frankrijk en Duitsland. Die sector had het voor de crisis al moeilijk en door onder meer de sluiting van showrooms en het dichtgooien van fabrieken zakten de verkopen verder weg. Momenteel speelt ook mee dat autofabrikanten, maar ook bedrijven in andere sectoren met tekorten van onderdelen als chips kampen. Dat zit de productie ook in de weg.

–> Lees ook: Recordgroei industrie eurozone ondanks toeleveringsproblemen

De Belgische industrie was vorig jaar goed voor een krimp van 3,8 procent. Ook het Verenigd Koninkrijk, dat in 2020 uit de EU stapte, kampte met krimp, nadat de industrie in 2019 ook al achteruit was gegaan. Verder werd de industriële productie in andere grote economieën als Spanje en Italië hard geraakt door de impact van de pandemie.

Drie landen deden het beter

Van alle landen van de EU waren er maar drie lidstaten waar de industrie het vorig jaar beter deed. Het gaat volgens het CBS om Ierland, Malta en Litouwen.

Hoe overleeft uw bedrijf deze crisis? Volg de collegereeks!

Krimp over hele breedte

In Nederland was volgens het statistiekbureau over vrijwel de hele breedte van de industriële sector sprake van krimp. Met name bij de productie van transportmiddelen, in de textiel- en kledingindustrie en de schoenenbranche viel de productie ver terug. Alleen de chemische industrie en de machine-industrie deden het vorig jaar beter dan een jaar eerder.

Alles bij elkaar droeg de industrie voor 0,3 procentpunt bij aan de krimp van het Nederlands bruto binnenlands product van 3,8 procent. Het aandeel van onder andere de horeca, zakelijke dienstverlening en het vervoer was veel groter.

–> Lees ook: Productie Nederlandse industrie neemt toe



Groei in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de Nederlandse industrie met 2,8 procent, ondanks uitdagingen zoals de dagenlange blokkade van het Suezkanaal door een groot containerschip. De Nederlandse economie in zijn geheel kromp in die periode, mede als gevolg van de lockdownmaatregelen, met 2,4 procent.

Volg Executive Finance op LinkedIn!