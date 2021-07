Ondoorzichtige cryptomunt maakt toezichthouders nerveus

De SEC, Fed en het Amerikaanse ministerie van Financiën werken aan regels voor stablecoins. Deze cryptovaluta zijn gedekt door traditioneel geld en omdat er inmiddels meer dan 100 miljoen dollar in reserves is opgebouwd, willen toezichthouders dat er bankregels komen voor partijen die deze valuta uitgeven.

Stablecoins zijn gedekt door fiduciair geld, zodat een eenheid altijd inwisselbaar is voor dezelfde hoeveelheid traditioneel geld. Eén Tether – een van de bekendste stablecoins – is daarmee ongeveer één dollar. Maar hoeveel er liquide achter de hand ligt, is onduidelijk. Handelaars in cryptovaluta gebruiken hun reserves ook voor operationele kosten, maar delen in de regel niet wat daarvan de impact is op de liquide reserves. De vrees is dan ook dat deze stablecoins eigenlijk helemaal niet zo stabiel zijn.

–> Tip! Gratis download: Cryptovaluta voor financials

Toezichthouders sceptisch

Tether probeert bijvoorbeeld zorgen weg te nemen door te laten zien dat ongeveer de helft van de reserves zijn geïnvesteerd in kortlopende leningen, wat een equivalent van contant geld moet zijn. Maar om welke leningen dat dan gaat en waar de bedrijven zijn gevestigd is niet duidelijk. Een aanvullende reden waarom toezichthouders sceptisch zijn is omdat Tether zijn reserves eerder inzette om cryptovalutabeurs Bitfinex, die wordt uitgebaat door hetzelfde bedrijf, financieel te stutten. Naar aanleiding daarvan rapporteert Tether nu elk kwartaal over zijn reserves.

Wat zijn stablecoins? CBDC’s, stablecoins, blockchain en meer worden toegankelijk uitgelegd in deze gratis download.

Effect op economie

Het Amerikaanse ministerie van Financiën overlegt nu met de Fed en SEC over stablecoins en het effect daarvan op de economie. Minister Janet Yellen van het ministerie vraagt zich hardop af of er niet regels nodig zijn voor dit soort cryptovaluta. Omdat ze worden gedekt door reserves van traditioneel geld, kan de impact op het financiële systeem als het misgaat met deze valuta groot zijn. Het Amerikaanse congres werkt bijvoorbeeld aan een wet die vereist dat uitgevers van stablecoins moeten voldoen aan bankregels en moeten worden goedgekeurd door de Fed.

Eigen stablecoins

Het concept van een stablecoin is overigens ook een mechanisme dat centrale banken onderzoeken voor een eventuele eigen digitale munt. Onder meer de ECB is gestart met een project voor een digitale munteenheid en daarbij ligt een digitale munt voor de hand die is gedekt door de euro en wordt uitgewisseld via een private Distributed Ledger Technology, zoals een permissioned blockchain.

Volg Executive Finance op LinkedIn!