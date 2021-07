Ontslagen directeur de Volksbank eist miljoenencompensatie

De vorig jaar ontslagen financieel directeur van de Volksbank Pieter Veuger eist een ontslagvergoeding van 2,8 miljoen euro. Het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank zou hem namelijk onterecht hebben ontslagen. En voor alle schade die dat zou hebben veroorzaakt, wil hij nu compensatie.

Over het gedwongen vertrek van Veuger is al langer juridisch gesteggel. Vorige maand besliste het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de Volksbank langer loon moet doorbetalen aan Veuger. Volgens het hof waren er rond het ontslag namelijk zaken fout gegaan. Veuger heeft daardoor maandelijks nog recht op bijna 23.000 euro brutosalaris, totdat zijn ontslag wel goed is geregeld.

Pas een paar maanden in dienst

Het ontslag van Veuger kwam vorig jaar op een moment dat hij pas een aantal maanden in dienst was. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers. En dit jaar kondigde president-commissaris Jan van Rutte aan de bank nog voor het aflopen van zijn tweede termijn te zullen verlaten. De onrust bij de Volksbank ligt gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is.

Veuger wil getuigen horen

Een woordvoerder van de Volksbank kan niet inhoudelijk op de claim van Veuger reageren zolang de zaak onder de rechter is. In de bodemprocedure bij de rechtbank in Utrecht wordt volgens hem naar verwachting over zes weken uitspraak gedaan. Eerder berichtte RTL dat Veuger ook met een lange lijst is gekomen, met mensen die hij graag als getuige wil horen in de rechtszaal. Ook demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën zou op die lijst staan.

De Volksbank liet eerder al onafhankelijk onderzoek doen naar de verstoorde verhoudingen in de top van de bank. Die ontstonden door misverstanden over de precieze taken van directeuren en die spanningen leidden incidenteel tot onderling “pestgedrag”, intimidatie en een “onveilige werksituatie” voor sommigen. Inmiddels werkt de bank aan een nieuwe strategie en staat er een nieuwe topman aan het roer.

