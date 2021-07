Persoonlijke effectiviteit: Her-ken je kernkwaliteiten!

In een tijd waarin veranderingen steeds sneller lijken te gaan, waar u zowel privé als op zakelijk gebied mee te maken hebt, is het kennen van uw eigen kwaliteiten een must!

Alles wat er langskomt lijkt uw aandacht te vragen, maar waar u uw aandacht aan geeft en hoeveel dit is, dat bepaalt u zelf. Wanneer u zich hier niet bewust van bent, is de kans groot dat u overal in mee wilt gaan, u wilt immers niets missen en alles lijkt belangrijk om te weten of om aan te haken.

Effectiever is het om u bewust te zijn (of te worden) van uw kernkwaliteiten. Immers iets wat in de kern bij u hoort, waarmee u geboren bent (nature), zal u geen of minder energie kosten dan een ontwikkelde competentie, een vaardigheid die u aangeleerd hebt (nurture).

Vaak is het niet helemaal duidelijk of een kwaliteit van nature al bij u is of dat het een kwaliteit is waar u heel erg om bent gewaardeerd, zodat u bent gaan geloven dat dit ook een kernkwaliteit is.

Goede graadmeters om het verschil te onderzoeken zijn vragen als:

Is het een eigenschap die ik niet uit- en aanzet; is deze altijd aanwezig, kleurt het mij? (Je bent opgewekt of je doet opgewekt?)

Is het een eigenschap, waarvan je zegt: dat is toch gewoon, dat doet of heeft toch iedereen?

Krijg ik hier energie van of kost het mij energie?

Organisaties in ontwikkeling

Waarom is het juist in deze tijd belangrijk om je talenten/kernkwaliteiten te onderzoeken?

Niet alleen privé, maar ook zakelijk lijken veranderingen sneller te gaan en onomkeerbaar te zijn. De arbeidsmarkt is ten opzichte van 10 jaar geleden enorm in beweging en aan verandering onderhevig. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, het verdwijnen van vele functies en organisaties. Wijziging van organisatiestructuren en culturen, het opkomen van nieuwe organisaties en organisatiemodellen en de robotisering, globalisering, automatisering zijn enkele van deze ontwikkelingen die op u afkomen. Hierdoor wijzigen, verdwijnen en/of ontwikkelen nieuwe functies.

In de nieuwe en gewijzigde functies die ontstaan, worden ook andere eigenschappen en competenties van u als professional gevraagd. Met het klimmen van de jaren bent u over het algemeen wijzer geworden, maar ook ouder. Was uw geest flexibeler toen u jong(er) was, iets doen wat niet volledig bij u past gaat met het klimmen der jaren steeds meer energie kosten.

U kunt het wel… maar moet u het nog willen? Of kiest u ervoor om meer en meer datgene te gaan doen wat werkelijk bij u past?

En voor de jongeren op de arbeidsmarkt, de millennials en centennials, die leven in een tijd waarin het leven maakbaarder lijkt te zijn dan ooit. Hoe fijn is het dat je kunt werken vanuit jouw kernkwaliteiten? Je keuzes niet laten bepalen door wat er aangeboden wordt in de markt maar je keuzes zelf maken vanuit wie jij bent en wat er bij jou past?

Naast alle kennis en vaardigheden die je net aangeleerd hebt, je carrière vormgeven op een authentieke wijze! Doen waar je goed in bent!

Meer energie, minder kans op burn-out.

“Wanneer mensen datgene doen wat bij ze past, hoeft er minder gemanaged te worden!”

Wat zijn kernkwaliteiten?

Kernkwaliteiten zijn die eigenschappen die u van nature al bij zich heeft. Ze kenmerken zich onder andere in het feit dat het u gemakkelijk afgaat, u het eigenlijk niet zo bijzonder vindt en/of waarvan u denkt dat iedereen dat wel op die manier zal doen. Het zijn eigenschappen die u ongemerkt inzet, maar waarin anderen u herkennen en voor erkennen.

Het kernkwadrant

Een ander kenmerk wanneer u met een kernkwaliteit te maken hebt, in plaats van met een competentie, is het gegeven dat u hierin door kunt slaan. U over-act uw kwaliteit. We spreken dan van een valkuil (zie figuur 1). In dat geval is het gedrag niet meer effectief.

Figuur 1. Kernkwadrant

Gelukkig geeft deze valkuil u ook het inzicht in uw uitdaging; iets wat u meer in kunt zetten om weer in de kracht van uw kwaliteit te komen. Vaak is dit een gedrag dat u niet snel inzet (wanneer u zich hier nog niet bewust van bent), omdat deze vaak verward wordt met de allergie (het doorgeslagen gedrag van uw uitdaging).

Het kernkwadrant Het Kernkwadrant is in 1994 bedacht door Daniel Ofman, bedrijfskundige. Het is een model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het wordt gebruikt in organisatie-ontwikkelingstrajecten, in coaching, bij conflictbemiddeling, voor persoonlijke ontwikkeling, in teambuildingssessies, door onderwijsinstellingen van lagere scholen tot en met universiteiten in het kader van zelfkennis, bij werving en selectie en door sollicitanten die een beeld van zichzelf willen hebben.

Wanneer u inzicht hebt in uw kernkwaliteiten, maar ook in de kernkwadranten waar deze een onderdeel van zijn, zult u bewustere keuzes maken zakelijk en privé, meer energie overhouden én effectiever in het leven staan!

Ikigai vinden of zoeken

Iki = leven, Gai = waarde (vrij vertaald): Wat is waardevol in uw leven of waar komt u uw bed voor uit?

Wat is de reden van mijn bestaan is een vraag die u zich niet iedere dag stelt en waar ook niet iedereen meteen antwoord op heeft. Ook kan dit in de loop van uw leven veranderen.

We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is. Door continu in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt. De mensen in Okinawa hebben een bewuste relatie met hun doel (purpose) in het leven. Hun reden van bestaan. Hun passie. Dit zorgt voor tevredenheid, geluk en betekenis in het leven.

Om antwoord te krijgen op deze grote vraagstukken kun je starten met jezelf vier hoofdvragen te stellen

Waar houd ik van? Waar ben ik goed in? Wat heeft de wereld om mij heen van mij nodig? Waar en hoe kan ik daarvoor betaald worden?

Figuur 2. Ikigai: Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit, wat is jouw passie, jouw ikigai? Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen voor een lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden.

Auteur: Jolanda van der Steen is eigenaar van La Fontaine Trainingen en mede-eigenaar van JECKX. Ze is trainer, coach en spreker op het gebied van persoonlijke effectiviteit en presenteert de e-learnings Persoonlijke Effectiviteit en Persoonlijke Effectiviteit: Kernkwaliteiten en ikigai op Finance Academy E-learning.

